Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter’dan temmuz ayına ilişkin köprü ve otoyol geçiş istatistiklerini paylaşan Bakan Karaismailoğlu “Osmangazi Köprüsü'nün temmuz ayı 25 gün ortalaması günlük 46 bin 785 araç, garantiyi karşılama oranı yüzde 117 oldu. Marmara ve Ege bölgelerini birbirine bağladığımız İzmir-İstanbul Otoyolu geçiş rekoru kırdı” dedi. Karaismailoğlu'nun mesajında yer verdiği infografikteki bilgilere göre, 24 Temmuz'da otoyolda geçiş rekoru kırıldı. İzmir-İstanbul Otoyolu'nun birinci kesimi için eş değer araç geçişi 98 bin 659, garanti karşılama oranı yüzde 247, ikinci kesimi için eş değer araç geçişi 35 bin 530, garanti karşılama oranı yüzde 102, üçüncü kesimi için eş değer araç geçişi 74 bin 40, garanti karşılama oranı yüzde 436, dördüncü kesiminde ise eş değer araç geçişi 14 bin 233, garanti karşılama oranı yüzde 62 oldu. Öte yandan Osmangazi Köprüsü'nü 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 451 bin 652 araç kullandı.

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