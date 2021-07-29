Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Staffordshire ilçesinde yeni bir polis anıtı için düzenlenen tören sırasında sert hava muhalefeti ile karşılaştı.

ŞEMSİYESİ İKİ KEZ TERS DÖNDÜ

Yağmur başlayınca Johnson'un açmaya çalıştığı şemsiyesi iki kez ters döndü ve yaşanan durumun Prens Charles, başbakan ve izleyenleri gülümsettiği görüldü.

UZUN UĞRAŞLAR SONUNDA ŞEMSİYESİNİ DÜZELTTİ

İngiltere yayın kuruluşu Sky tarafından yayınlanan görüntülerde, törende Prens Charles'ın yanında oturan Johnson'ın, uzun uğraşlarının ardından şemsiyesini düzgün hale getirebildiği izlendi.