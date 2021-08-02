Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Biyografi yazarı Sally Hoedel, yayımladığı kitapla ünlü rock yıldızı Elvis Presley’in ölümüne çok farklı bir yorum getirdi.

Amerikalı şarkıcı, daha 42 yaşındayken ABD’de Graceland’deki evinde ölü bulunmuştu. Presley’in, kalp krizinden öldüğü açıklanmış, buna da bağımlısı olduğu reçeteli uyuşturucu ilaçların yol açtığı ifade edilmişti. Hoedel ise ölümün uyuşturucu bağımlılığından değil bir dizi genetik rahatsızlıktan kaynaklandığını iddia ediyor.

ANNEANNESİ VE DEDESİ BİRİNCİ DERECEDEN KUZEN

Yazara göre genetik rahatsızlıkların sebebi de Presley’in anneannesiyle kocasının birinci dereceden kuzen olmaları. Elvis’in annesi Gladys Presley de 46 yaşında hayatını kaybetmişti.

Hoedel, The Observer gazetesine verdiği beyanatta ailede çok sayıda genç yaşta ölüm vakası olduğunu, Presley’in de genç yaşta ölmesinin şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

Ünlü şarkıcının 5 ciddi rahatsızlıkla dünyaya geldiğini belirten yazar, uyuşturucu ilaçlar kullanmasının da bağımlılıktan değil, hastalıklarını gizleme çabasından olduğunu savundu.

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