Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya sıcaklık ve dış etmenlerin etkisiyle orman yangınları üzerinden büyük sınav veriyor. Küresel ısınmanın etkisiyle artan hava sıcaklıkları söndürme çalışmalarının önünde de oldukça zorlayıcı bir engel oluyor. Türkiye, ABD, Rusya, İtalya, Avustralya gibi birçok ülke canla başla orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

"KIRMIZI ALARM"

Dünya genelinde orman yangınlarında adeta 'kırmızı alarm' veriliyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) kurduğu, Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi Sistemi (FIRMS) isimli veri tabanı, uyduları kullanarak dünyanın dört bir yanındaki yangınları takip ediyor. İtalya, Yunanistan, Rusya ve ABD başta olmak üzere onlarca ülke, benzer şekilde yangınlarla mücadeleyi sürdürüyor.

ABD'DE 1.8 MİLYON HEKTAR ALAN YANDI

ABD'de devam eden orman yangınlarında New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan kül oldu. Hafta sonu 7 yerde daha yangın çıkmasının ardından orman yangınları 90'dan fazla alana sıçradı. ABD'nin batı yakasında devam eden orman yangınlarında 1,8 milyon dönümlük alan yandı. ABD'deki en büyük orman yangını olduğu belirtilen Oregon Bootleg yangını ile California'daki Dixie yangınlarında şimdiye kadar New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan kül oldu. Geçtiğimiz yıl ABD'nin batı eyaletleri Kaliforniya, Oregon ve Washington'daki yangınlarda 50'ye yakın kişi hayatını kaybetmiş, 500 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Yangınlarda 3 milyon 200 bin hektarlık bir alanın kül olmuştu.



RUSYA'DA 222 NOKTADA YANGIN

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansı, 222 noktada toplam 1 milyon 71 bin 845 hektar alanda orman yangınlarının devam ettiğini açıkladı. Son 24 saatte 40 noktadaki yangınların kontrol altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "3 Ağustos itibarıyla 222 noktada toplam 1 milyon 71 bin 845 hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 126'sı Yakutistan'da, 50'si ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

AVUSTRALYA'DA 10 MİLYON HEKTARDAN FAZLA ALAN KÜL OLDU

2019 ve 2020'da yaz aylarındaki orman yangınlarında 10 milyon hektardan fazla arazinin kül olduğu, bir milyardan fazla vahşi hayvanın hayatını kaybettiği Avustralya ise bu yıl yangınlar bakımından sakin bir yaz geçiriyor.



İTALYA'DA 24 SAATTE 800 YANGIN

Akdeniz ülkesinin güney bölgeleri, çok sayıda orman yangı başladı. İtalyan yetkililere göre ülkede son 24 saatte 800'den fazla noktada orman yangını meydana geldi. Sicilya ve Sardinya adaları ile Kalabriya bölgesinde çıkan yangınlarda binlerce hektar arazi kül oldu. Sicilya'da 250, Puglia ve Calabria'da 130, Lazio'da 90, Campania'da 70 ise yangına müdahale edildi.



YUNANİSTAN'DA 58 NOKTADA YANGIN

Ülkenin kuzey kısımlarında halen devam eden yangınlarda son 24 saatte 58 noktada yangın meydana geldiği bildirildi. Ahaia bölgesinin yanı sıra Rodos Adası ve Sofulu bölgesinde ormanlık alanda başlayan yangınlar, yerleşim yerlerine de sıçradı.



BREZİLYA'DA YANGINLAR İKİYE KATLANDI

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (Inpe) verilerine göre, bu yıl Ocak ile Ağustos ayları arasında görülen yangınların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlandı.

34 ilde 160 yangın kontrol altına alındı Türkiye’nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarından 160’sı kontrol altına alındı. Antalya, Muğla, Aydın, Isparta ve Denizli'deki 14 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, söndürme çalışmalarında yaklaşık 5 bin 250 personelin görev yaptığı öğrenildi.

Orman yangınlarında son gelişmeler Muğla, Antalya, Isparta, Uşak, Denizli ve Balıkesir'de alevlerle mücadele devam ediyor. OGM'den yapılan son açıklamaya göre 6 ilde, 11 noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin söndürme çalışmaları sürüyor.

Uzmanlardan yangınlardan etkilenen Kızılçam ormanı için umutlu görüş Kızılçam ve maki türlerinin yangına karşı önemli bir dayanıklılık mekanizmasına sahip olduğunu belirten uzmanlar, bu türün ekosisteminin yenilenmesi konusunda umutlu olduklarını bildirdiler.