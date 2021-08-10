Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde 200 milyonda fazla kişiye bulaşan koronavirüs (Kovid-19) 4 milyonun üzerinde insanın canına mal oldu. Virüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken, her gün yeni gelişmeler ile karşımıza çıkıyor.

Son dönemde ortaya çıkan varyantlar ile virüs yeniden tabiri caizse pek çok bölgede kabus yaşatıyor. Özellikle Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede vaka sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor.

Bilim insanları bir süredir Delta varyantı üzerine yoğunlaşmış durumda. İlk olarak Hindistan'da görülen Delta ile ilgili ezber bozan bir açıklama geldi.

NEW YORK TİMES DUYURDU

Delta'ya yakalanan çocukların sayısı ABD'de artmaya devam ederken New York Times 'Delta Varyantı, Hastaneye Daha Fazla Çocuk Gönderiyor' başlıklı bir habere imza attı. Söz konusu habere göre, Delta varyantının çocuklarda daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığı henüz belli değil, ancak yüksek düzeyde bulaşıcılığı pediatrik Covid-19 vakalarında artışa neden oluyor.

Başka bir deyişle çocuklarda görülen Delta vakaları artmaya devam ediyor. Boston Çocuk Hastanesi'nde pediatrik bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Richard Malley, 'Delta varyantının aslında bir şekilde çocuklarda daha tehlikeli olabileceği olasılığı konusunda herkes biraz gergin' dedi.

Delta'nın bulaşıcılığı ve 12 yaşın altındaki çocukların henüz aşı olmamasının bu duruma neden olduğu düşünülüyor. Arkansas Çocuk Hastanesi başkanı ve CEO'su Marcy Doderer 'Temmuz ayı başlarında pozitif Covid testi sayısı artmaya başladı ve o zaman çocukların gerçekten hastalandığını görmeye başladık' dedi.



KORKUTAN ORAN: YÜZDE 19'A ÇIKTI!

Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre, 22 Temmuz ile 29 Temmuz arasında bildirilen yeni vakaların yüzde 19'unu çocuklar oluşturdu. Johns Hopkins All Children's Hospital 181 korona pozitif çocuk belirledi. Bu sayı bir önceki ay 12 olmuştu.

İŞTE DELTA VARYANTININ BELİRTİLERİ

International Business Times'ta yer alan habere göre, Delta varyantına yakalanan hastalar sıklıkla orijinal virüse yakalananların aksine virüse tat ve koku kaybı yaşamıyor.

Aynı habere göre, Delta varyantı öksürük, nefes darlığı, ateş ve vücut ve baş ağrıları gibi belirtilere ev sahipliği yapıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma bu sonuçları destekliyor.

Buna göre, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü. Aynı araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.

İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil. Uzmanlar Delta varyantının virüsün diğer tüm türlerine kıyasla daha kolay yayıldığı için masketakmaya devam edin çağrısında bulunuyor. Uzmanlar ayrıca aşıların Delta'ya karşı en etkili silah olduğunun da altını çiziyor.

DELTA NEDEN DAHA HIZLI YAYILIYOR?

Delta varyantının orijinal virüsten daha hızlı yayıldığı bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Çinli bilim insanları bunun nedenini sonunda belirlemeyi başardı.Araştırma kapsamında 63 Delta hastası ve 62 Kovid-19 hastası incelendi. Delta'nın hızlı yayılmasının nedeninin vücutta kendisini daha hızlı kopyalaması olduğu belirlendi.Aynı habere göre, Delta ile efekte olanlardaki kopya sayısının orijinal koronavirüse yakalananlara oranla 1000 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı. Ayrıca varyantın orijinal virüsten 2 ila 3 kat daha hızlı yayıldığı da tespit edildi.Bilim insanları bu çalışma ile Delta'nın bir gizeminin daha çözüldüğünün altını çizdi. Uzmanlar bu sayede varyant ile daha iyi mücadele edecek tedavi yollarının belirlenmesinin önünün açıldığı yorumunda bulundu.

ABD'li şirketler Delta varyantı ile ofise dönüşleri erteledi ABD merkezli Amazon, BlackRock ve Wells Fargo gibi büyük şirketler, koronavirüs salgınında Delta varyantının etkisiyle hızla artan vaka sayıları sonucu ofise dönüş tarihlerini erteleme kararı aldı.

'Delta varyantı su çiçeği kadar bulaşıcı' uyarısı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan bir belgede, koronavirüsün 'delta varyantı'nın ciddi hastalıklara neden olduğu ve su çiçeği kadar bulaşıcı olduğu belirtildi.