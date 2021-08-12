Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’li Matthew Coleman (40), 2 yaşındaki oğlu ve 10 aylık kızını alarak karavanla Meksika’da sahil beldesi Rosarito’ya gitti.

Burada çocukları zıpkınla göğüslerine ateş açarak öldüren Coleman, sınırdaki kontrol noktasında yakalandı ve FBI ajanlarına suçunu itiraf etti.

Akli dengesi yerinde olmayan Coleman, “Karımda yılan DNA’sı vardı. Bu genler çocuklarıma da geçti. Çocuklarım ileride canavar yılanlar olacaklardı. Onları bu yüzden öldürdüm” dedi.

Çarşamba günü mahkemeye çıkarılan Coleman tutuklandı. Coleman, 31 Ağustos'ta Los Angeles'ta hakim karşısına çıkacak.