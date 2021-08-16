Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’da Taliban’ın kontrol alanı genişlemeye devam ederken, dünya liderlerinden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Afganistan’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Afganistan'da 20 yıl süren uluslararası misyon istenilen sonuçlara ulaşamadı. Terörizmle maalesef istenilen hedefe ulaşamadık“ dedi.

Afganistan'ın demokrasi ve barışta istenilen başarıya ulaşamadığını belirten Merkel, Afganistan’da yaşananlardan ders çıkartılması gerektiğini vurgulayarak, “Hedefleri küçük tutmak gerekli“ dedi.

"ALMANYA AÇISINDAN SON DERECE KÖTÜ BİR SONUÇ"

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesini ve ülkenin genelinde kontrolü sağlamasını endişe verici, korkunç ve dramatik olarak nitelendiren Merkel, “Bu gelişmeler Almanya açısından son derece kötü bir sonuç oldu” ifadelerini kullanarak, Afganistan'da görevleri sırasında hayatını kaybeden 59 Alman askeri hatırlattı.

"YANLIŞ DEĞERLENDİRMEDE BULUNDUK"

Alman hükümetine yönelik Afganistan eleştirilerine değinen Merkel, “Uluslararası birliklerin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Almanya için yerel görevlilerin tahliyesi için daha fazla zaman kalacağını düşünmüştük ama olmadı. Afgan ordusu, Taliban karşısında yeterince direniş göstermeden teslim oldu. Gelişmeler çok hızlı seyretti. Biz de yanlış değerlendirmede bulunduk. Ancak bu sadece Almanya'nın yanlış değerlendirmesi değildir“ dedi.

Afganistan’daki Türkler yurda giriş yaptı ​Afganistan'da bulunan 324 Türk vatandaşı, THY’nin TK707 sefer sayılı tahliye uçuşuyla yurda getirildi. Terminale alınarak PCR testi yapılan yolcuların 10 gün süreyle evde karantinada tutulması bekleniyor.

Afgan askerler uçaklarla kaçıyor Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkede kaos yaşanıyor. Halk ve askerler, can havliyle kaçmaya çalışıyor. Bu kapsamda, Özbekistan sınırlarına geçen bir askerî uçak düşürüldü.

Afganistan’dan kalkan ilk tahliye uçağı İngiltere’ye iniş yaptı Afganistan’ın Kabil Havalimanı’ndan tahliye edilen ve aralarında büyükelçilik ve personellerin bulunduğu 300 İngiltere vatandaşı uçakla ülkeye ulaştırıldı.