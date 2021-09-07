Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Avukat Namık Kemal Bayar, Neriman Celal, Eldar Odaman, Asan ve Aziz Ahtem kardeşler ile Şevket Usein isimli Kırım Tatarlarının gözaltına alınmasını planlı bir komplo ve hukuk ihlali olarak nitelendirdi. TURKSİD Ukrayna Derneği Başkanı İsmet Yüksel ise masum insanların evlerine yapılan baskının haydutluk ve insan hakkı ihlali olduğunu söyledi. Kırımlı beş ismin tutuklanmasını protesto eden 42 kişi de yine benzer yöntemlerle gözaltına alındı.

SUÇ ÜRETİP İNTİKAM ALIYORLAR

Gazetemize yaşanan olayı anlatan Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar, şunları söyledi:

Rus İstihbarat örgütü FSB, Tatar Türklerini kendi ürettikleri bir suçlama ile alıkoydu. Tutuklanan beş isim için Kırım’da 23 Ağustos günü bir doğalgaz hattında yaşanan patlama gerekçe gösteriliyor. Oysa mağdur isimlerden bazıları o gün Kırım’da bile değildi. Kırımlı tarihçi, gazeteci ve aktivist Neriman Celal aynı tarihte Ukrayna’da Uluslararası Dünya Kırım Platformu toplantısındaydı. Rusya’nın bu tutuklamaları Kırım Platformu girişimine karşı intikam ve platforma destek veren kişi ve ülkelere yönelik gözdağıdır. Bir sokakta yaşanan doğalgaz patlaması suç unsuruna dönüştürülmüş. Bu komik ötesi bir suçlama. Daha da kötüsü bu masum insanların 60 ila 75 yıl gibi anormal hapis talebiyle yargılanmaları. Kırım’da işgale rağmen yurtlarından ayrılmayan bu kişiler entellektüel kimlikleri ve saygın çalışmaları ile bilinen şahıslar. Ancak şu an terörle suçlanıyorlar Kırım Platformu sonrası Rus baskısı ve sindirme girişimlerinin artacağını bekliyorduk. Bunlar işgale direnen Kırım Tatarlarına karşı geçmişten bu yana uygulanan yıldırma ve zulüm örnekleri.

AĞIR MÜEYYİDE UYGULANMALI

TÜRKSID Ukrayna Derneği Başkanı İsmet Yüksel de ata yurdunda en asgari haklarını talep eden insanlara karşı sergilenen şiddetin cezasız kalmamasını isteyerek "Bu bir devlet terörüdür. Uluslararası camia, kesinlikle Rusya’ya bedel ödetmeli. Çünkü burada devlet eliyle en temel hak ve özgürlükler katlediliyor. Gençler, kadınlar, aktivistler, akademisyenler ve siyasiler kaçırılıyor. İşkence görüyor. Bu ihlaller kınama ve benzeri tepkilerle geçiştirilemez. Rusya’ya ağır müeyyideler uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ulaştığımız bazı tutuklu yakınları ağır baskı altında olduklarını ve tehdit edildiklerini söyleyerek açıklama yapamayacaklarını ilettiler. Şok baskınlarla alıkonulan isimlere yönelik operasyonda çocuk ve kadınların da şiddete maruz kaldığı öğrenildi.

Rusya'dan Kırım tatarlarına baskı: Yine operasyon Kırım'da aralarında Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal'in de bulunduğu 5 Kırım Tatar Türk'ünün gözaltına alınmasına yönelik düzenlenen protestoda en az 45 Kırımlı gözaltına alındı.

Dışişleri Bakanlığı: Kırım’daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, “Kırım Tatar Milli Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal’in gözaltına alınmasını endişeyle takip ediyoruz” dedi.