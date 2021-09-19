Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları virüsün yeni varyantları çıktıkça yaşadığı değişimi belirlemeyi başardı. Buna göre, koronavirüs 'havada daha iyi yayılmak için' evrim geçiriyor.

KABUS SENARYOSU

Virüsün havadan yayılacak şekilde evrim geçirmesi ise bilim çevrelerince 'kâbus senaryosu' olarak nitelendiriliyor. Bulaşıcılık oranını ciddi derece yükseltebilecek bu durumun evrim geçirmeye devam eden koronavirüs için de geçerli olduğunu belirten ekip orijinal Covid-19 ile Alpha varyantını kıyasladı ve korkunç sonuçlara ulaştı.

Maryland Üniversitesi'nden araştırmacılara göre, Alpha varyantı ile enfekte olan insanlar, virüsün orijinal Wuhan türünü yakalayanlardan 100 kat daha fazla havaya yayıyor.

Ekip adına açıklamalarda bulunan baş yazar Dr Don Milton, bulguların varyantların 'havada seyahat etmede daha iyi olmaya devam ettiğini' gösterdiğinin altını çizdi.

MASKE UYARISI

Enfekte olmuş gönüllülerin bir makine vasıtası ile soluduğu havanın izlenmesine dayanan çalışma, kumaş ve cerrahi maskelerin enfekte bir kişinin soluduğu virüs miktarını yarıya indirebileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar henüz Delta için bu çalışmaya imza atmadılar. Ancak bilimsel olarak daha bulaşıcı olduğu kanıtlanan Delta için de sonuçların değişmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

AŞILILARDA DELTA'YA YAKALANABİLİR

İlk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantı küresel vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor. Uzmanlar bir süredir çift aşılı kişilerin de Delta'ya yakalanabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Zira aşı olmak size kat kat daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz. İngiltere'den gelen son rapor ise varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle koronavirüs belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor.

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, burun akıntısı , baş ağrısı , hapşırma , boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösteriliyor ve uzmanlar bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.

1- Yüksek ateş

2- Titreme

3- Devamlı öksürük

4- Koku kaybı veya değişikliği

5- Tat kaybı veya değişikliği

6- Baş ağrısı

7- Olağandışı yorgunluk

Uzmanlardan hamilelere uyarı: “Delta Varyantı hamilelerde ölüm riskini artırdı” Koronavirüsün Delta Varyantının vaka artışları devam ederken hamilelerde de ağır bir hastalık tablosu çiziyor. Bilim adamları Delta’nın aşı olmayan gebelerde ölüm riskini 4-5 kat artırdığına dikkat çekerek, hamilelerin bir an önce aşı olması gerektiğini öneriyorlar.

ABD'de 49 eyalette 'Mu varyantı' paniği ABD'nin 49 eyaletinde yeni ortaya çıkan koronavirüsün son varyantı Mu’nun sebep olduğu vakalar görülmeye başlandı.