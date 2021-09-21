Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan devlet televizyonundan alınan bilgiye göre, başkent Hartum'daki bir grup asker darbe girişiminde bulundu. Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminina rdından yaklalık 40 subay gözaltına alındı.

HALK DARBEYE KARŞI KOYMAYA ÇAĞIRILDI

Sudan'da devlet televizyonu ve radyoları canlı yayınlarını keserek duyurdukları son dakika haberlerinde, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğunu bildirerek halkı darbeye karşı koymaya çağırdı.

Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin bazı askeri araçları ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini aktardı.

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

Öte yandan, darbe girişiminde bulunan 40 subayın gözaltına alındığı açıklandı.

Gine'de askeri darbe Gine’nin başkenti Konakri’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın çevresinde silah seslerinin duyulması ve askerlerin görülmesinin ardından darbeci askerler tarafından devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin gözaltına alındığı ve hükümetin feshedildiği bildirildi.