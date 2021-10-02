Türkiye Gazetesi

ABD'nin koronavirüs ile zorlu mücadelesi devam ediyor. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 43 milyon 621 bini geçti.

DÜNYADA COVİD-19'DAN EN ÇOK ÖLÜM

Ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 457 artarak 700 bin 327 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı ile ABD hala dünyada en çok koronavirüsten ölüm vakası görülen ülke konumunda.

California, 4 milyon 729 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 77 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 69 bin 225 ile ilk sırada yer alırken, bu sayı Teksas'ta 65 bin 529, New York'ta 55 bin 416 olarak kayıtlara geçti.

184 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE İKİ DOZ AŞI YAPILDI

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 77'sine en az bir doz, yaklaşık yüzde 66'sına ise iki doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 214 milyon 597 binden fazla kişiye ilk doz, 184 milyon 900 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

NEW YORK'TA ÇALIŞANLARA AŞI ZORUNLU

New York Valisi Kathy Hochul, New York eyaletinde geçen ay alınan sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısı olmasını zorunlu kılan kararı imzaladı.

Valis Hochul’un imzasıyla yürürlüğe giren karara göre sağlık çalışanları, Covid-19 aşısı olmak zorunda kalacak.

İleriki günlerde, aşı yaptırmaya direnen on binlerce sağlık çalışanının işini kaybetmesi bekleniyor.

Vali Hochul, yaptığı açıklamada, bir kez daha sağlık çalışanlarına aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak “Covid hakkında konuşmaktan artık yoruldum. Bu salgından kurtulmanın tek yolu, sağlık çalışanları da dahil herkesin aşı olmasıdır. Lütfen doğru olanı yapın.” dedi.

New York eyaleti genelindeki hastane ve sağlık merkezlerinde 450 bin çalışan bulunduğu ve bunların yaklaşık 72 binin aşısını tamamladığı bildirildi.

ABD'den Meksika'ya aşı desteği Meksika Başkanı Obrador, ABD’nin ülkelerine 1 milyon doz Covid-19 aşısı göndereceğini açıkladı.

ABD'li ilaç devine 2.1 milyar dolarlık ceza! İlaç üreticisi ABD'li JohnsonJohnson'ın bebek pudralarında zehirli asbest kullanımına ilişkin 2,1 milyar dolarlık ceza, mahkeme tarafından onaylandı.