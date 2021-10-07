Türkiye Gazetesi

Deprem kuşağında bulunan Japonya, yine bir sarsıntıyla korkuyu yaşadı. Başkent Tokyo merkezli 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, herhnagi bir zararın gerçekleşmediği bildirildi.

DEPREM YERİN 80 KÖ DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo metropolünün kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde deprem kaydedildi. 6,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 22.41'de ve yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem Tokyo ve çevresindeki Kanagawa ve Saitama eyaletlerinde de hissedildi.

JMA, depreme bağlı tsunami uyarısında bulunmadı.

Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var Pakistan'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu ilk belirlemelere göre en az 6'sı çocuk 20 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu Japonya'nın güneybatısında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem Japonya'nın kuzeydoğusunda deprem yaşandı. Depremin büyüklüğü 6 olarak açıklandı.