Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Tottenham kentinde 50 yaşındaki adam, otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki bir kızı kaçırmaya çalıştı.

Olay dün saat 16.45 sıralarında Kuzey Londra'nın Tottenham kentinde meydana geldi.

Polisler, saldırgan adamın genç kıza uygunsuz şeyler söylediğini ve kendisi ile birlikte gelmesini teklif ettiğini açıkladı.

Genç kız eve koşup, polisi aradı.

18 Eylül'de Tottenham bölgesinde bir genç kız arabaya zorla bindirilerek, kaçırılmıştı



50 yaşındaki şahıs, adam kaçırmaya teşebbüs, silah bulundurma ve mahkemeye gelmeme şüphesiyle tutuklandı.

Geçen ay Tottenham'da bir genç kızın kaçırılması gerçekleşmişti.

18 Eylül'de Tottenham, Plevna Crescent'te bir genç kız siyah bir Mercedes'in içine zorla bindirilirken çığlıklar atmış ve arabanın camından inmeye çalışmıştı.

Davadan sorumlu DI Lyndsey Billaney, kızın kimliğini tespit etmek için bölge sakinlerine çağrıda bulunmuştu.



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