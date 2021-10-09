Türkiye Gazetesi

Japonya'da koronavirüse karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Son olarak halkın yüzde 63,1'inin çift doz aşılandığını açıklayan hükümet, 3'üncü doz için kolları sıvadı. Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, ABD'li dev ilaç şirketi Pfizer ile 2022'nin ilk ayından itibaren ek 120 milyon doz aşı alınmasını kapsayan anlaşma imzaladı.

Ortaya çıkan varyantlar ve ikinci dozun üzerinden geçen süre nedeniyle aşıların etkisini kaybetmesi, Japonya'da üçüncü doz çalışmalarının hız kazanmasına neden oldu. Daha önce yapılan açıklamada 3'üncü dozun sağlık personeline yıl bitmeden, 65 yaş üstü kişilere ise gelecek yıl başında yapılmasının planlandığı belirtilmişti.

200 MİLYONLUK ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Bakanlık, Moderna ile ilave 50 milyon, Novavax'tan ilave 150 milyon doz tedarik edilmesi için anlaşmaya varmıştı.

126 milyon nüfuslu Japonya'da, Covid-19'a karşı sağlık çalışanlarının aşılanması şubat, 65 yaş üstünün aşılanması nisan ayında başlamıştı.

Japonya'da 19 eyalette uygulanan OHAL, Covid'in etkilerinin azalması nedeniyle 1 Ekim'de kaldırıldı.

AŞILARDA YABANCI MADDE SAPTANMIŞTI

Japonya'da yapılan araştırmalar neticesinde içeriğinde yabancı madde saptanan Moderna üretimi bazı aşı serilerinin kullanımı askıya alınmış, korkuya neden olan saptamanın ardından, ülkede uygulanan Pfizer aşıları da araştırılmıştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda Tokyo ve Osaka yakınında bulunan ilçelerde saptanan yabancı maddeli aşı şişeciklerinin sayısının 100'e yaklaştığı ve sşılama kampanyasında yabancı maddeli dozların uygulanmadığı belirtilmişti.

Japonya'da insanlara bulaşan yeni bir virüs bulundu! Japonya'da araştırmacılar, insanları enfekte edebilen ve hastalığa neden olabilen daha önce bilinmeyen bir virüs tespit etti.

Japonya nüfusunun yüzde 61'i çift doz aşılandı Aşılama çalışmalarının sürdüğü 126 milyon nüfuslu Japonya'da, nüfusun yüzde 60'tan fazlasının koronavirüse karşı çift doz aşılandığı açıklandı.

Japonya'da yabancı madde saptanan aşı sayısı artıyor Japonya'da 'yabancı madde' saptanan Pfizer üretimi koronavirüs aşı sayısı artıyor. Öncelikle Moderna aşısında tespit edilen, ardından da Pfizer üretimi aşılarda da bulunduğu saptanan yabancı maddeler korkuya neden oldu.