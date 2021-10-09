Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava araçları, başarılarıyla adından söz ettiriyor. Atatürk Havalimanı'nda eylül ayında düzenlenen TEKNOFEST'e katılan Hollanda'jnın kamu haber ajansı NOS'un muhabiri, izlenimlerini Hollandalılar için haberleştirdi ve Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların giderek daha fazla satıldığını yazdı.

NOS'un haberinde, Türkiye'nin son yıllarda askeri endüstrisini insansız hava aracı üretmeye yönelttiği ve ihracatını gün geçtikçe artırdığı belirtildi.

"KALİTELERİNİ ÜLKEMİZDE VE DIŞARIDA KANITLADI"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın "Klasmanında en iyisine sahibiz" sözlerine yer verilen haberde, Türkiye'nin 10 sene öncesine kadar insansız hava aracı satın almak için uğraştığına işaret edildi. Haberde, Bayraktar'ın "SİHA'lar kalitelerini ülkemizde ve dışarıda kanıtladı. Artık kendimize yetiyoruz ve hatta ihraç ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

SİHA'LAR ÇATIŞMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Baykar şirketi tarafından üretilen, 'pahalı olmayan ve etkili' silahlı insansız hava araçlarının Karabağ'daki çatışma bölgelerinde tankları, zırhlı araçları, mühimmat depolarını ve hava savunma sistemlerini vurarak çatışmanın seyrini değiştirdiği vurgulanan haberde, SİHA'ların Suriye, Libya ve Karabağ'da kullanılarak başarılı olduğu ve bu araçların giderek daha fazla ülkeden talep gördüğü bildirildi.

SIRADAKİ ÜLKE LİTVANYA

Türkiye'nin kısa sürede ABD, İsrail ve Çin gibi önde gelen SİHA üreticilerinin arasında yer aldığı kaydedilen haberde, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Ukrayna, Polonya gibi ülkelerin de Türkiye'den SİHA aldığı, sıradaki ülkenin Litvanya olduğu belirtildi.

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