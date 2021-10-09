Türkiye Gazetesi

Lübnan hükümetinden bir yetkilinin açıklamalarına göre ülkedeki en büyük 2 enerji şirketi yakıt sıkıntısı nedeniyle üretimi durdurdu.

Yetkili, "Lübnan'da elektrik üretimi tamamen durdu. Pazartesi gününe kadar ya da birkaç gün boyunca üretimin başlaması mümkün görünmüyor." dedi.

HALK JENERATÖRLERE BAĞIMLI HALE GELDİ

Kesintiler Lübnanlıları elektrik jeneratörlerine bağımlı hale getirdi.

Deir Ammer santralinde cuma günü üretimin durmasının ardından bugün de Zahrani santralinde üretim durduruldu.

Hükümet yetkilisi, devletin, santrallerin geçiçi olarak çalıştırılması için ordunun akaryakıt rezervini kullanmak istediğini ancak bunun da yakın zamanda olmayacağını söyledi.

EKONOMİK KRİZ HAYATI FELÇ ETTİ

Lübnan'daki ekonomik kriz hayatı felç etti. Lübnanlılar 1990'dan bu yana kronik bir sorun haline gelen elektrik kesintileri ile boğuşuyor.

Ancak ekonomik kriz ve Merkez Bankasının rezervlerinin erimesi sonucu akaryakıtın temin edilememesi üzerine ülkede temmuz ayından bu yana günlük 20 saati aşan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Lübnan'ın normal şatlarda elektrik ihtiyacı yaklaşık 3200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim 500 megavata kadar geriledi.

Lübnan'da bir hafta içinde benzine ikinci zam Uzun süredir krizin pençesinde olan Lübnan'da benzin fiyatları yüzde 16'lık yeni bir artışla son bir hafta içerisinde ikinci kez zamlanmış oldu.

Lübnan'da kriz sürüyor! Benzin fiyatları 4 kat arttı Lübnan'da devam eden kriz benzin fiyatlarına da yansıyor. Son gelen yüzde 38'lik zamın ardından benzinin fiyatı 3 ay içinde 4 kat yükselmiş oldu.

Lübnan Başbakanı: Çöküşün eşiğindeyiz Lübnan Merkez Bankasının, vatandaşların döviz hesaplarındaki dolarları, bankalarda geçerli kur olan 3 bin 900 lira üzerinden çekmesini askıya alma kararı ülkeyi karıştırdı.