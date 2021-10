Türkiye Gazetesi

Rust filminin çekimleri sırasında aktör Alec Baldwin tarafından açılan ateşle hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in babası, trajik olay sonrasında ilk kez konuştu. Ukraynalı baba Anatoly Androsovych, olayda Baldwin’in suçunun olmadığını söyledi. Kızlarının ölümüne halen inanamadıklarını belirten Androsovych, “Olanlardan Alec Baldwin’i sorumlu tutmuyorum. Sorumluluk onun eline silahı veren sahne görevlilerinde” dedi. Androsovych, karısı Olga ve kızı Svetlana ile beraber, damadı Matthew ve onun 9 yaşındaki oğlu Andros’u teskin etmek üzere uçakla ABD’ye gideceklerini açıkladı.



SAHNE GÖREVLİSİNİN İLK VUKUATI DEĞİL



Rust filminin çekimlerinde Baldwin’e içinde gerçek mermiler bulunan tabancayı veren Hannah Gutierrez-Reed’in daha önce de silahlar konusunda sorumsuzca davranışlarda bulunduğu iddia edildi. The Daily Beast’e açıklamalarda bulunan yapım ekibindeki iki kaynak, Gutierrez-Reed’in Nicholas Cage filmi The Old Way’de kontrol etmeden bir silahı 11 yaşındaki oyuncuya verdiğini ifade etti. Görevlinin birkaç kere “güvensiz” davranışlarda bulunduğunu belirten kaynaklar, “Silahlar konusunda biraz dikkatsiz” dediler.

SİLAH DAHA ÖNCE DE KULLANILDI



Görüntü yönetmeninin film setinde ölümü, arkasında duran yönetmen Joel Souza’nın da yaralanmasıyla ilgili olarak bir diğer iddia da söz konusu Colt marka tabancanın sette birkaç gün önce de kullanıldığı. Yine yapım ekibinden kaynaklar, TMZ’ye verdikleri beyanatta, film ekibinden bazılarının tabancayla gerçek mermiler kullanarak atış talimi yaptıklarını ifade ettiler. Ölüme yol açan merminin bu atış taliminden kalmış olabileceği dile getiriliyor.

Ünlü oyuncuyu katil eden silahta gerçek mermi olduğu öğrenildi Yeni filmlerinin çekimlerinde kazara görüntü yönetmenini öldüren, yönetmen yardımcısını da yaralayan Amerikalı aktör Alec Baldwin'in kullandığı silahta gerçek mermilerin olduğu ordaya çıktı. Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmedi.