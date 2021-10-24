Türkiye Gazetesi

Taliban, Afganistan'da yoksullara iş imkanı sağlamak için "İş Karşılığında Buğday Projesi"ni hayata geçiriyor. Taliban yönetimi Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Rıyazettin Şerifi, bu proje ile 40 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi.

Afganistan'ın ekonomik yönden zor günler geçirdiğine işaret eden Şerifi, söz konusu projenin öncelikle Kabil ve çevresinde, daha sonra da 34 ilde uygulanacağını belirtti. Şerifi "Bu projenin iki amacı var. Birincisi, işsizlere istihdam oluşturmak, yoksullara iş imkanı sağlayarak ailelerine ekmek götürmelerine yardımcı olmak. İkincisi, Kabil yazın yeraltı su kaynakları bakımından sıkıntı çekiyor veya yağmur yağdığında şehrin sokaklarını sel götürüyor. Bu nedenle başkent etrafındaki dağlar ve tepelerde çukurlar kazıyor, sel yollarına küçük barajlar kuruyoruz. Böylece bir taraftan seli önlerke, diğer taraftan toprağın su tutmasını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

"GÜNLÜK 16,5 KİLOGRAM BUĞDAY"

Afganistan’da devlete ait depolarda 55 bin ton buğday bulunduğunun altını çizen Şerifi "Mevcut buğdayı iş mukabilinde yoksul halka dağıtmak için bu projeyi planladık. 2 aylık proje kapsamında çalışan işçilerin her birine günlük 10 kilogram, mühendislere ise 16,5 kilogram buğday verilecek" diye konuştu.

Taliban dağıtıma yeniden başladı: Tüm Afganistan halkının pasaport almaya hakkı var Taliban yönetimi, 15 Ağustos'ta durdurulan pasaport dağıtımına yeniden başlanmasının ardından günlük binlerce pasaport verdiklerini ve tüm Afganistan halkının buna hakkı olduğunu açıkladı.

Taliban heyetinden 'bizi yalnız bırakmayın' çağrısı Sekiz kişilik Taliban heyeti, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşmede göç ve yardım konuları masaya yatırıldı. Çavuşoğlu, Afganistan'ın insani yardım ve yatırımların devamı için ricada bulunduğunu söyledi.

Çekilmeden sonra ABD ile Taliban arasında ilk temas ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'la ilk temas Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.