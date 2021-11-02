Türkiye Gazetesi

Dünya atmosferine en çok karbon salan ülkelerin başında gelmesine rağmen, nüfusa kıyasla en az salan ülke olan Hindistan, sıfır karbona geçiş hedefini açıkladı.

HEDEF 2070

Dünyanın büyük ekonomileri içerisinde hedefini en geç açıklayan ülke olan Hindistan, 2070 yılı itibarıyla sıfır karbona ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

COP26 İKLİM ZİRVESİNDE AÇIKLADI

Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından Glasgow'daki COP26 iklim zirvesinde yapılan açıklamada, Hindistan'ın 2070 yılına kadar karbon nötr hale geleceği duyuruldu.

“KÜRESEL EMİSYONLARIN YÜZDE 5’İNDEN SORUMLUYUZ”

Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan’ın dünyanın en büyük sera gazı salan ülkeleri olduğuna dikkat çeken Modi, zirvede yaptığı konuşmada, Hindistan'ın gezegen nüfusunun yüzde 17'sine sahip olduğunu ancak küresel emisyonların yüzde 5'inden sorumlu olduğuna dikkat çekti.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Modi, konuşmasında, “Kontrol altına alınması gereken sadece sera gazı emisyonları değil” derken, insanları, konu yemekleri olduğunda yaptıkları seçimleri ve satın aldıkları ürünlerin nasıl paketlendiğini düşünerek daha sürdürülebilir bir yaşam sürmeye çağırdı.

“Akılsız ve yıkıcı tüketim yerine, dikkatli ve bilinçli kullanıma ihtiyacımız var” diyen Modi, “Milyarlarca insan tarafından yapılan bu seçimler, iklim değişikliğine karşı mücadeleyi bir adım öteye taşıyabilir” şeklinde konuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ 2050 OLARAK DUYURMUŞTU

Yapılan araştırmalarda, dünyanın küresel emisyonları 2030 yılına kadar yarıya indirmesi ve 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşması gerektiği belirtilirken, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği, yayılan sera gazı miktarının ormanlar, mahsuller ve topraklar tarafından yakalanabileceği net sıfıra ulaşmak için 2050 yılını hedef tarih olarak belirledi.

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