Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski yakın koruması ve eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fransa'da Paris Mahkemesinde 13 Eylül'den bu yana görülen davada, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası döneminde yasa dışı şekilde silah taşımak, 2018'deki 1 Mayıs gösterileri sırasında 2 kişiyi darbetmek, 2018'de görevden alındıktan sonra diplomatik pasaport kullanmaya devam etmekle ve sahte evrak düzenlemekle suçlanan Macron'un eski yakın koruması ve eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Benalla hakkında karar verildi. Mahkeme, Benalla'nın ikisi tecilli olmak üzere 3 yıl hapis ile 500 euro para cezası almasına ve 5 yıl kamu görevlerinden men edilmesine hükmetti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Benalla, duruşmalarda söz konusu suçlamaları reddetti. Aynı davada yargılanan iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) hareketinin eski çalışanı Vincent Crase, polisler Maxence Creusat ve Laurent Simonin de ceza aldı.

10 YIL SİLAH TAŞIMASI YASAK

2018'deki 1 Mayıs gösterisinde Benalla ile 2 kişiyi darbettiği, buna ilişkin bilgileri yok ettiği ve yasa dışı silah taşıdığı gerekçesiyle 2 yıl tecilli hapis ve 500 euro para cezası alan Crase'ın ayrıca 10 yıl boyunca silah taşıması yasaklandı. Creusat'a 5 bin euro para cezası verilirken, Simonin 3 ay tecilli hapis cezası aldı. Söz konusu olaylara karışan iki polisin aldığı cezalar adli sicil kaydına işlenmeyecek.

HAKKINDAKİ 3 AYRI SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Savcılık, Benalla hakkında 18 ay tecilli hapis cezası talep etmişti. Yolsuzluk ve sahte tanıklık yapmakla da suçlanan Benalla hakkındaki 3 ayrı soruşturma devam ediyor.



Erdoğan'dan Macron'a Yunanistan uyarısı: Seni aldatıyorlar G-20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Roma'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının detaylarını Türkiye dönüşü uçaktaki gazetecilere anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Rafale uçak alması konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u uyardığını ve "Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok" dediğini aktardı.



Macron’dan geri adım: Cezayir ile diyalog kurmak istiyorum Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cezayir vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması getirmesi üzerine gerilen Fransa-Cezayir ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandı. Macron, Cezayir ile yaşanan diplomatik gerilimi hafifletmek için diyalog kurma çağırısında bulundu.