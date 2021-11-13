Türkiye Gazetesi

Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokaklara iniyor. Protestocular, direnişinin 3. yıl dönümü olması sebebiyle 20 Kasım’da meydanlarda olacak. Sarı Yelekliler hareketinin kutlamalarına hazırlık kapsamında başta başkent Paris olmak üzere ülkenin birkaç farklı kentinde yürüyüş düzenlemeye başladı.



POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Polisin sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşe katılım geniş olurken, güvenlik önlemleri çerçevesinde birden çok metro istasyonunu kapatıldı. Sarı Yeleklilere valilik tarafından verilen gösteri izni, geniş cadde ve bulvarlar yerine dar sokaklarla sınırlandırıldı. Sarı Yeleklilerin gösteri yaptığı güzergah üzerinde sağa ve sola açılan sokak başları polis tarafından bariyerlerle kapatılarak göstericilerin ara sokaklara girip iş yerlerine zarar vermesi önlenmiş oldu.

"BİZ SİZLER İÇİN YÜRÜYORUZ"

Yürüyüş güzergahında tedbir olarak polis minibüsleri konuşlandırılırken, çok sayıda polis görevlendirilmesi ve alınan sıkı önlemler göstericilere gözdağı verilmesi olarak yorumlandı.

Sarı Yelekliler yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan işyeri ve dükkan sahipleri ve çalışanlardan destek talep ederek, “Biz sizler için yürüyoruz” ifadelerini kullandı. Göstericiler, esnafın bir bölümünden destek bulurken, ulaşımı aksattıkları için tepki de çektiler.

Fransa'da sarı yeleklilerin liderlerinden Rodrigues: Devlet hayatımı mahvetti Başkent Paris'te düzenlenen gösteride polisin müdahalesi sonucu gözünü kaybeden sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues, "Polis hayatımı mahvetti ama sadece o değil. Devlet hayatımı mahvetti, hükümet hayatımı mahvetti." yorumunu yaptı.

Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda Paris'te Danıştayın önünde toplanan yüzlerce sarı yelekli eylemci, Chatelet Meydanı yakınlarına kadar yürüdü.

Fransa'da sarı yeleklilerle güvenlik yasa tasarısı karşıtlarının gösterilerinde olaylar çıktı Fransa'da sarı yelekliler ve güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı karşıtları gösteriler düzenlerken başkent Paris ve Rennes'deki eylemlerde olay çıktı.