Türkiye Gazetesi

İngiltere'de son 24 saatte 53 bin 945 kişi korona oldu. Böylelikle, 17 Temmuz'dan bu yana ülkedeki en yüksek sayıya ulaşıldı. Vakaların yeniden arttığı ülkede şu ana 10 milyon 329 bin 74 kişi koronaya yakaladı. Bir günde can kaybı ise 141 oldu. Bu kayıplar ile pandeminin başından beri Covid'den ölenlerin sayısı 145 bin 281'e yükseldi.

51 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

İngiltere Sağlık Bakanlığı, 51 milyon 20 bin 285 kişinin aşılandığını söyledi. Her iki doz olanların sayısı ise 46 milyon 431 bin 662 kişi olarak aktardı. Bakanlık, 19 milyon 15 bin 975 kişiye aşının 3'üncü dozunun uygulandığını belirtti. Ülkede 12 yaşın üzerindeki kişilerin yüzde 88,7'si 1'inci, yüzde 80,7'si 2'inci, yüzde 33,1'i ise 3'üncü doz aşısını oldu.

OMICRON HIZLA YAYILIYOR

Birleşik Krallık genelinde ise son 24 saatte 7 kişide daha Omicron mutasyonu tespit edildi. Toplam Omicron vaka sayısı 29'a yükselirken vakaların çoğunlukla İngiltere'nin doğusu, güneydoğusu, kuzeybatısı ve başkent Londra'da görüldüğü aktarıldı.

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