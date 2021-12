Türkiye Gazetesi

Güney Afrika'da ortaya çıkan omicron mutasyonu birden fazla ülkeye sıçradı. Fransa’daki Île-de-France Bölgesel Sağlık Dairesi, Seine-et-Marne’deki ilk Omicron vakasının tespit edildiğini duyurdu. Omicron mutasyonuna yakalanan kişinin Nijerya'ya yaptığı geziden dönen, 50 ila 60 yaşları arasındaki bir erkek olduğu ve hiçbir koronavirüs belirtisi göstermediği açıklandı.



Şahsın, 25 Kasım'daki uçak yolculuğu sonrasında korona virüs testinin pozitif çıktığı ve araştırmalar sonucu Omicron mutasyonuna yakalandığı öğrenildi. Yolculuk sırasında yanında bulunan eşinin de korona virüs testinin pozitif çıktığı ve Omicron mutasyonu olup olmadığının araştırıldığı bildirildi. Çiftin Fransa’ya döndüğünden beri karantinada bulundukları ve aşı olmadıkları belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 119 BİN 227'YE YÜKSELDİ



Fransa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 49 bin 610 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısının 7 milyon 725 bin 114'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 96 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybının 119 bin 227'e yükseldiği aktarıldı.



Fransa’nın denizaşırı topraklarından Reunion Adası’nda 2 gün önce Omicron mutasyonuna yakalanan ilk vaka tespit edilmişti. Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, şu anda Fransa'da Omicron mutasyonunun 13 şüpheli vakası olduğunu ve ülkedeki sağlık durumunun hızla kötüleştiğini de söyledi.



