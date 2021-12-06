Türkiye Gazetesi

Güney Afrika'da ortaya çıkan omicron varyantı birçok ülkede hızla yayılıyor. The National News’in haberine göre, Avrupa ülkeleri Omicron varyantının yayılmasını önlemek için mücadele ederken, Danimarka’da sadece iki günde bu varyantın neden olduğu vaka sayısı üç katına çıktı.



PAZAR GÜNÜ 42 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Devlet Serum Enstitüsünün (SSI) verdiği bilgilere göre, pazar günü Omicron kaynaklı 42 yeni vaka tespit edildi.

Enstitü Şefi, Omicron varyantı vakalarındaki artışı "endişe verici" olarak nitelendirirken, varyantın yurt dışı kaynaklı olmayan "zincirler" aracılığıyla yayıldığına dair kanıtlar olduğunu aktardı.

Danimarka’da salgının başından bu yana 516 bin 257 Kovid-19 vakası görüldü ve 2 bin 956 kişi hayatını kaybetti.



ABD’den vatandaşlarına uyarı: Almanya ve Danimarka'ya gitmeyin ABD’de, vaka sayılarındaki artış sebebiyle Almanya ve Danimarka'ya seyahat uyarısında bulunuldu.

Danimarka’da salgın öncesi hayata dönüş kısa sürdü Danimarka’da hükümet, iki ay önce Covid-19’un artık halk sağlığı için ciddi bir tehdit olmadığını açıklamıştı.