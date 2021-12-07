Türkiye Gazetesi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Görev kontrol ve astronot birlikteliklerine ev sapliği yapan Houston’daki bir tören sırasında 23’üncü Astronot grubunu duyurdu. İki yıllık eğitimlerinin ardından başarılı olmaları durumunda astronot unvanı kazanacak olan altı erkek dördü kadın olan 10 kişilik grup içerisinde Adana doğumlu Deniz Burnham da yer aldı.

ASTRONOT ADAYI EĞİTİM PROGRAMINA KATILACAKLAR

Takım egzersizleri, kapsamlı bir tıbbi kontrol ve yetenek testleri içeren bir dizi mülakat sürecinden geçen 10 kişilik grup eğitimlerini tamamladıktan sonra uçuş için seçilmeleri durumunda ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri geliştirmek üzere temel Astronot Adayı eğitim programına katılacak.

12 BİN BAŞVURUNUN ARASINDAN SEÇİLDİ

Yaklaşık 12 bin başvurunun arasından seçilen 10 kişilik grup hakkında konuşan NASA yöneticisi Bill Nelson, “Her zaman genişlemek için bir sınırımız vardı ve şimdi sınır yukarı, kozmosa doğru genişletiyoruz” dedi. Başarılı olmaları durumunda 2022 yılında göreve başlayacak adaylar arasında savaş ve test pilotlarının yanı sıra medikal fizikçi, sondaj uzmanı, deniz robotisti, Elon Musk’ın şirketi SpaceX'den uçuş cerrahı ve şampiyon bisikletçi olan biyo mühendis de yer alıyor.

ADANA DOĞUMLU DENİZ ABD DONANMASI’DA ÇALIŞIYOR

NASA’nın astronot sınıfında yer alan Adana doğumlu Deniz Burnham 2007’de Kaliforniya Üniversitesi’nden kimya mühendisliği bölümünden mezun olup, 2017 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde mekanik mühendisliği doktorası yaptı. Yüksek lisansında NASA’nın Silikon Vadisi’ndeki Ames Araştırma Merkezi’nde stajyer olarak görev alan Deniz, halihazırda ABD Donanması İhtiyat Teşkilatı’nda görev yapıyor.

NASA asteroidlerle 'planlı çarpışma' gerçekleştirecek NASA Dünya'yı asteroidlerden korumak için yer çekimi ve çarpışma testi yapmak üzere uzay aracı fırlatacak.