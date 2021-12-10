Türkiye Gazetesi

İngiltere Genelkurmay Başkanı Radakin, ay başında göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi değerlendirdi. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden yaklaşık sekiz yıl sonra on binlerce Rus askerinin Ukrayna sınırına sevk edilmesinin yol açtığı krizin "derinden endişe verici" olduğunu söyleyen İngiliz Genelkurmay Başkanı "Ukrayna'nın tam işgaline ilişkin en kötü senaryonun gerçekleşmesi hâlinde Avrupa'da II. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmeyen bir ölçekte savaş yaşanır" uyarısında bulundu.

"ÇOK SAYIDA RUS ASKERİ ÖLÜR"

İngiltere'de bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Rusya'yı caydırmak için ABD ve İngiltere gibi müttefiklerle çalıştıklarını belirtti. Ukrayna ordusunun ülkeyi savunmaya hazır olduğunu belirten Bakan Kubela "Müttefikler ekonomik olarak saldırabilir. Biz de sahada savaşacağız. Bunu söylediğim için üzgünüm ama çok sayıda ölü Rus askeri olacak ve Başkan Putin'in bunun olmasını istemediğini umuyoruz" ifadesini kullandı. Rusya'yı caydırmak için siyasi mesajlar, yaptırımlar ve ortaklarla daha yakın askeri iş birliğini içeren üç yönlü bir yaklaşım içinde olduklarını aktaran Kuleba, caydırıcılık çabalarının başarısız olması durumunda NATO güçlerinin Ukrayna birliklerinin yanında Rusya ile savaşmasını beklemediğini ancak desteğini umduğunu vurguladı.



Rusya, Ukrayna sınırına yığınak yapmayı sürdürüyor

STOLTENBERG: GERİLİMİ DÜŞÜRÜN

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise "Rusya'yı gerilimi düşürmeye, geri çekilmeye, gerilimi azaltmaya ve niyetleri konusunda şeffaf olmaya çağırıyoruz" dedi. Yaşanan gerilimde siyasi bir çözüme olan ihtiyacı vurgulayan Stoltenberg, Rusya'nın toplantı davetini reddetmesi nedeniyle 18 aydır NATO-Rusya Konseyini bir araya getirmenin mümkün olmamasından üzüntü duyulduğunu ve davetin geçerli olduğunu belirtti.

RUSYA YALANLADI

Bu arada Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov "ülkesinin Ukrayna'ya saldırı düzenlemek için hazırlık yaptığı" yönündeki iddialarının "yalan" olduğunu söyledi. Başkent Moskova'da yabancı devletlerin askeri ataşelerinin katıldığı toplantıda konuşan Gerasimov "NATO ülkeleri, Rus birliklerin ülkemizin içindeki hareketliğine aşırı derecede önem veriyor. Askerî birliklerin eğitim esnasında yer değiştirmesi, herhangi bir devletin silahlı kuvvetleri için rutin bir uygulamadır. Askerî faaliyetler, millî topraklarımızda gerçekleştiriliyor ve bildirimi gerektirmiyor. Basında yer alan 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemek için hazırlık yaptığı' yönündeki iddialar yalandır” dedi.

Ukraynalı bakan tehdit etti: Çok sayıda Rus askeri ölecek Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde çok sayıda Rus askerinin öleceğini söyledi.

Biden, Ukrayna krizi için bir kez daha gözdağı verdi: ‘Putin mesajı aldı’ Dün gerçekleşen kritik Biden-Putin görüşmesinin ardından, ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanının Ukrayna'yı işgal etmesinin ağır sonuçları olacağını ancak Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin şu anda masada olmadığını bildirdi. Joe Biden, Putin'in söz konusu durumun doğuracağı sonuçları net bir şekilde anladığını düşündüğünü söyledi.