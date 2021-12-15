Haiti'de yakıt tankerinin patlaması sonrasında sızıntı meydana gelmiş yanıt tankeri patlamıştı. Tankerdeki sızıntı nedeniyle bölgeye gelen birçok kişi nedeniyle ölü sayısı arttı. Bölgede can kaybı sayısının 75’e yükseldiği bildirildi. Hükümet 3 günlük ulusal yas ilan etti.
Haiti’nin Cap-Haitien kentinde dün sabaha karşı akaryakıt tankerinin patlaması faciaya yol açtı. Onlarca kişinin sızan yakıtı toplamak için devrilen tankerin çevresine toplandığı sırada patlama meydana geldi. Cap-Haitien'in Belediye Başkan Yardımcısı Patrick Almonor dün gece yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 75’e yükseldiğini ifade ederek, "Yaşananlar korkunç. Çok fazla can kaybettik” dedi. Yaralanan onlarca kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, hastanelerin kapasitesinin dolması nedeniyle sahra hastaneleri kurulacağı belirtildi.
Olay yerinde incelemelerde bulunarak tedavi görenleri ziyaret eden Haiti Başbakan Ariel Henry, 3 günlük ulusal yas ilan etti.
Dışişleri'nden Haiti'ye taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Olay yerinde incelemelerde bulunarak tedavi görenleri ziyaret eden Haiti Başbakan Ariel Henry, 3 günlük ulusal yas ilan etti.
ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Patlamanın yaşandığı bölgede çevredeki bina ve araçlarda büyük hasar meydana geldi.
Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.
Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyon patladı: En az 40 ölü Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu en az 40 kişi öldü. Tankerin devrildikten sonra sızan akıtı toplamak için olay yerine gelen bir çok kişi olduğu ve ölenlerin sayısının bu nedenle arttığı öğrenildi.
Haiti’deki patlamada ölü sayısı 75’e yükseldi
Haiti’de akaryakıt tankerinin patlaması faciasında can kaybı sayısı 75’e yükseldi. Hükümet 3 günlük ulusal yas ilan etti. Yetkililer can kaybı sayısının yükselmesinden endişe ettiklerini açıkladı.
Haiti'de yakıt tankerinin patlaması sonrasında sızıntı meydana gelmiş yanıt tankeri patlamıştı. Tankerdeki sızıntı nedeniyle bölgeye gelen birçok kişi nedeniyle ölü sayısı arttı. Bölgede can kaybı sayısının 75’e yükseldiği bildirildi. Hükümet 3 günlük ulusal yas ilan etti.
Kaynak: İHA
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