Türkiye Gazetesi

Elon Musk tarafından 2018 yılında kurulan ve elektrikli araç üreten Tesla'ya ait bir otomobilde, şoför koltuğuna bu defa beklenmedik biri oturdu. ABD’nin Texas eyaletinde çekilen görüntülerde; hareket halindeki Tesla marka aracın sürücü koltuğunda tek başına oturduğu görülüyor.

"BÖYLE BİR ŞEY YASAL MI?"

ABD’nin Texas eyaletinde otopilot özelliğine sahip Tesla marka aracın sürücü koltuğunda tek başına oturan köpek sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüleri kaydeden Blake Missick adlı kişi, “Bu gerçekten çılgınca! Arabada kimseyi göremiyorum. Böyle bir şey yasal mı?” diyerek olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölünde, bazı kullanıcılar görüntünün kurgu olduğunu ve takipçi kazanmak için özellikle kayda alındığını aktardı. Missick'in daha önce de bu tarz görüntüler paylaşması, Tesla’nın otopilotunun 30 saniye içerisinde direksiyona dokunulmasını isteme özelliği ve çekilen videonun 29 saniye sürmesi bu ihtimali daha da güçlendirdi.

"KURGU DEĞİL"

Missick görüntünün kurgu olduğu iddialarına ise, "Hayır, bu benim işim değil. Ama keşke Tesla'sı olan birini tanısaydım, bu harika olurdu" diyerek cevap verdi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl yaşanan bir olayda da bir TikTok kullanıcısı aracının arka koltuğuna bir yatak kurmuş ve aracın kontrolü otopilottayken uyumuştu. Görüntüler, tepkiyle karşılanmış ve otonom sürüşe bu kadar fazla güvenilmemesi gerektiğine dair haberler basında yer almıştı.

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