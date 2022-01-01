Türkiye Gazetesi

Washington Post Gazetesi Çin’in, Batı’lı devlet kurumlarını, orduları ve akademisyenlerle ilgili bilgileri almak için Twitter ve Facebook’a özel yazılım geliştirdiğini iddia etti. Yani Çin’in geliştirdiği yazılım ile dünya genelinde sosyal medya madenciliği yaptığı vurgulandı. Çıkan iddialar üzerine ise Twitter’dan açıklama geldi.

TWITTER VE FACEBOOK’TAN VERİLERİ TOPLUYOR

Çıkan iddialara göre Çin’in son on yılda geliştirdiği ve özellikle siyasi açıdan hassas bilgileri almak konusunda kullandığı “Kamuoyu analiz yazılımı” adı verilen veri gözetim ağını Twitter ve Facebook için kullandığı belirtildi. Çin bu yazılım sayesinde yabancı gazeteci, siyasi ve akademisyenlerle ilgili verileri toplayabiliyor.

KONUŞMALARI ANALİZ EDİYORLAR

Aynı ağ içerisinde ayrıca polisin kullandığı, Batı'nın Hong Kong ve Tayvan'daki konuşmalarını analiz eden 216.000 dolarlık bir Pekin polis istihbarat programı da bulunuyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir merkezdeyse yurtdışında Uygurca hazırlanmış içerikler veritabanına kaydediliyor.

UYARI SİSTEMİ

Bu geliştirilen gözetleme ağları, Pekin'in büyük veri ve yapay zeka yoluyla yabancı propaganda çabalarını iyileştirmeye yönelik adımlarının sadece bir parçası. Pekin yönetimi ayrıca çıkarlarını baltalayan eğilimler için gerçek zamanlı alarmlar vermek üzere tasarlanmış bir uyarı sistemi ağı oluşturuyor.

TWITTER’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Çıkan iddialar üzerine açıklama yapan Twitter sözcüsü Katie Rosborough, "Geliştirici politikamız ve koşullarımız uyarınca gözetim amacıyla API'mizin kullanımını yasaklıyoruz" ifadelerini kullandı.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Facebook, izlemeden haberdar olup olmadığı veya Çin'in platformda veri toplamaya yetkili olup olmadığı konusunda yorum taleplerine yanıt vermedi. Çin Dışişleri Bakanlığı da aynı şekilde sessizliğini koruyor.

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