Türkiye Gazetesi

Yerli ve milli silah üretiminde son yıllarda büyük bir hamle yapan ve adeta yükselen güç haline gelen Türkiye, dünya basınında yer almaya devam ediyor. Gücüne güç katan Türk savunması SİHA'larıyla adından söz ettirirken, askeri alanda yaptığı ihracatlarla da gündemde yer alıyor. Birçok ülke SİHA'lar için Türkiye'nin kapısını çalarken, komşu Yunanistan büyük panik içerisinde.

YUNAN MEDYASINDAN GÜLDÜREN SİHA TAKTİĞİ

Ege ve Doğu Akdeniz'de gücünü artıran Türkiye'nin SİHA'larıyla boy ölçüşemeyen ve çare bulamayan Yunanistan'da bu kez, Türk SİHA'larına karşı yeni bir yöntem gündeme geldi. Ekonomik darboğazda olan ülke, Türkiye'nin bölgesel üstünlüğüne darbe vurmak için güldüren bir taktiği ortaya attı.

Türkiye'nin askeri gücü karşısında çaresiz kalan Yunan silahlı kuvvetlerinin Türk ordusunu 'kandırması' gerektiğini belirten basın, "Türkiye'yi durdurma planı" çerçevesinde Yunanistan'ın en önemli silahının 'düşmanı kandırmak' olduğunu belirtti. Yunanistan'ın çaresizliğini adeta gözler önüne seren analizde, Yunan ordusunun acilen uzun menzilli vuruş gücü sağlayan silah sistemleri geliştirmesi gerektiği belirtildi.

Türk SİHA'ları 15'e yakın ülkeye ihraç edildi, talep artmaya devam ediyor

"TÜRKİYE'YE KARŞI TEK ÇAREMİZ ŞİŞME KUKLALAR"

Türk İHA ve SİHA'larına karşı koymak için tek çarenin 'kuklalar' olduğu belirtilirken, "Uçaksavarlar, tanklar, TOMB, TOMA, tanksavar ve havan topları gibi ana silah sistemlerinin şişirilebilir kuklaları, muharebe gücümüz açısından Türkiye'ye korkunç bir kafa karışıklığı yaşatacak" sözleri de yer aldı.

Türkiye'ye üstünlük kurmanın tek çaresinin gerçek silah sistemleri ile birlikte aynı yer ve zamanda şişme silah kuklaların kullanılması olduğu belirtilen analizde, bu sistemle Türk SİHA'larının kandırılabileceği belirtildi.

Amerikan dergisinden Rusya iddiası: Dünya devi Türk SİHA'larına talip Amerikan dergidi The National Interest yazarı Peter Suciu, Rusya’nınTürk SİHA’ları ithal etmeyi düşündüğüne dair bir iddia ortaya atarak çarpıcı bir yazı kaleme aldı

İnsansız hava araçlarımız dünyanın dilinde: Savaşın seyrini SİHA belirler Türk SİHA’larının Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ’daki başarısı, muhtemel Ukrayna savaşı için de örnek gösteriliyor. Asia Times gazetesi “Ukrayna’da savaşın galibini Türk droneları belirleyebilir” diye yazdı.

Kırgızlar Türk SİHA’larına kavuştu! Kırgızistan'ın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları ülkeye (SİHA) ulaştı.