Türkiye Gazetesi

Artan koronavirüs vakaları sebebiyle yeniden tedbirleri sıklaştıran ABD'de, dünya çapında zincirleşen ve çokça talep gören Starbucks için de yeni önlemler alındı. Bu kapsamda Starbucks çalışanlarına Covid-19'a karşı aşı yaptırmaları ya da her hafta negatif test sonucu göstermeleri zorunluluğu getirileceği öğrenildi.

"SALGININ ÖNLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Kahve devi Starbucks, ABD'deki yaklaşık 220 bin çalışanından Covid-19 aşısı yaptırıp yaptırmadıklarını 10 Ocak'a kadar bildirmelerini istedi.

Starbucks çalışanları aşı yaptırmamaları durumunda her hafta negatif test sonucu getirmek zorunda kalacak.

Starbucks Operasyon Direktörü John Culver, yaptığı açıklamada, bunun salgının yayılmasını önlemeye yönelik önemli bir adım olduğunu ve duruma göre ilave önlemlere başvurabileceklerini ifade etti.

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