Türkiye Gazetesi

Meksika’da koronavirüs salgını bu defa hava ulaşımını vurdu. Aeromexico ve Aeromar havayolu şirketlerinde görevli 75 pilotun koronavirüse yakalanmasının ardından yurtiçi ve yurtdışı birçok uçuş iptal edildi. Uçuşları iptal edilen yolcular, havalimanlarında izdiham oluşturdu.



75'İ PİLOT 140 KİŞİ KORONAYA YAKALANDI

Meksika’da pilotların Covid-19’a yakalanması hava ulaşımını felç etti. Meksika Havacı Pilotlar Birliği (ASPA) Genel Sekreteri Humberto Gual yaptığı açıklamada, Meksika’da faaliyet gösteren Aeromexico ve Aeromar havayolu şirketlerinde görev yapan 75’i pilot olmak üzere toplam 140 çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.



Covid-19’a yakalanan pilotlar ve havayolu çalışanları karantinaya alınırken, havayolu şirketleri personel eksikliği nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı 22 uçuşu iptal etti.

Uçuşları iptal edilen bazı yolcular 24 saat boyunca Mexico City Uluslararası Havalimanında mahsur kalırken, çözüm isteyen bazı yolcular havalimanı personeline tepki gösterdi. Havalimanında bekleyen yolcuların uzun kuyruklar oluşturduğu ve kalabalığa yol açtığı bildirildi.

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