Türkiye Gazetesi

ABD’nin California eyaletinde Pacoima’daki Whiteman Havaalanı’ndan kalkan Cessna 172 tipi uçak, kısa süre sonra arızalanarak Los Angeles’ta demir yoluna düştü. Polisler, araç içinde sıkışan pilotu kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

HAYATINI 6 SANİYE İLE KURTARDILAR

Polislerin uzun uğraşları sonucu kanlar içinde kalan pilot araçtan çıkardı, 6 saniye sonra Metrolink treni uçağı biçti. Los Angeles Polis Departmanı, olay videosunu yayımlayarak 'kahramanlıklarından dolayı' polisleri tebrik etti. Hastaneye kaldırılan pilotun akıbeti bilinmiyor.



Kanlar içerisinde kalan pilot son anda polisler tarafından kurtarıldı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tek motorlu, 4 koltuklu uçakta başka kimse bulunmadığı, olayda pilotun dışında yaralanan olmadığı açıklandı. Kaza sonrası tren seferleri bir süre durdu. Uçağın düşüş sebebi bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demir yoluna düşen uçağı tren biçti: Pilot son anda kurtarıldı