Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar 15 bini aşkın koronavirüs vakası ve buna bağlı olarak 52 can kaybı yaşanan Yeni Zelanda'da tespit edilen 9 yeni vakanın Omicron varyantı olduğu tespit edildi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Covid-19’un Omicron varyantına yönelik yeni kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

BAŞBAKANIN DÜĞÜNÜ ERTELENDİ

BBC'deki habere göre, Omicron'un yayılma hızını yavaşlatmak için ülkede yeni önlemler alınacağını belirten Ardern, yakında yapılması planlanan kendi düğün törenini de ertelediğini kaydetti. Ardern, maske zorunluluğu, bir araya gelmelerde limit ve aşı belgesi uygulamasına geçildiğini dile getirerek, salgın nedeniyle çok daha yıkıcı etkilere maruz kalan binlerce Yeni Zelandalıdan farkı olmadığını söyledi.

DÜĞÜNLERE 100 KİŞİ SINIRI

Ülkede maske kuralları sıkılaştırılırken, bar ve restoranların yanı sıra düğün gibi etkinliklerde en fazla 100 kişinin bulunmasına izin verilecek.

Yeni Zelanda'da şimdiye kadar 15 bin 550 Covid-19 vakası görülürken, 52 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Adele, konserinin iptal olduğunu gözyaşları içinde duyurdu ABD’de vereceği konserleri merakla beklenen İngiliz şarkıcı Adele’in konseri iptal oldu. Ünlü şarkıcı ekibinin Covid’e yakalandığı için konserin iptal olduğunu söylerken, yayınladığı videoda gözyaşları içinde hayranlarından özür diledi.

Omicron etkisini hissettiriyor: Günlük vaka sayıları en yüksek seviyede Koronavirüsün ortaya çıkan varyantları vaka sayılarının yeniden yükselmesine ve can kayıplarının artmasına neden oluyor. Delta'nın ardından dünyayı etkisi altına alan Omicron, birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Peru, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerde de günlük vaka sayılarının en yüksek seviyeye çıkmasına neden oldu.