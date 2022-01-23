Türkiye Gazetesi

Japonya, koronavirüs salgınında 6'ncı dalgayı yaşıyor. Omicron varyantının etkisiyle vaka sayısında büyük artış yaşanan Japonya'da tedbirler sıkılaştırılsa da sonuç alınamıyor. Ülkede, ciddi semptomlar geliştiren hasta sayısının 2022 yılının başından bu yana yaklaşık 8 kat arttığı bildirildi.

YENİ VAKALARIN YÜZDE 93'Ü OMICRON

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak'ta 51 olan ciddi semptom gösteren Covid-19 hastalarının sayısı bir hafta sonra 89'a yükseldi. Sonraki hafta 233'e çıkan sayı, geçen cuma ise 400 olarak kayıtlara geçti. Japonya'da tespit edilen tüm yeni Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 93'ünü Omicron vakalarının oluşturduğu belirtildi.

Öte yandan, Japonya'da geçtiğimiz günlerde ardı ardına rekor kıran günlük Covid-19 vaka sayısı bugün 27 bin 74 olarak kayıtlara geçti. Toplam vaka sayısı da 2 milyon 158 bin 34'e ulaştı. Son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı 18 bin 514'e ulaştı.

Japonya'da ayrıca 5 gün üst üste rekor kıran vaka sayıları dün ilk kez 50 bin sınırını aşarak 54 bin 576 olmuştu.

OHAL KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİ

Japonya’da hükümet Covid-19 salgını nedeniyle Okinawa, Yamaguchi ve Hiroşima eyaletlerinde uygulanan yarı OHAL tedbirinin kapsamını geçtiğimiz cuma günü 13 eyaleti daha içine alacak şekilde genişletmişti. Tokyo ve çevresindeki Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinin yanı sıra Gifu, Aichi, Mie, Kumamoto, Kagawa, Gunma, Niigata Miyazaki ve Nagasaki eyaletleri de uygulamaya dahil edilmişti.

Japonya’da 13 eyalette daha yarı OHAL ilan edildi Japonya’da 32 bin 197 koronavirüs vakası ile günlük bazda yeni rekor kırılırken hükümet, 13 eyaleti daha yarı OHAL uygulaması kapsamına dahil etme kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte 47 eyaleti bulunan ülkede yarı OHAL uygulanacak eyaletlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Japonya’da Omicron’dan ilk can kayıpları doğrulandı Japonya’da Covid-19'un Omicron mutasyonundan enfekte olan hastalar arasında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.