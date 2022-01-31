Türkiye Gazetesi

Kazakistan’ın batısındaki Özen petrol sahasında 39,9 milyon ton rezerve sahip yeni petrol yataklarının keşfedildiği açıklandı. Ulusal Petrol ve Doğal Gaz Şirketi KAZMUNAYGAZ'dan yapılan açıklamada, Özen petrol sahasında 2017’den beri ek sondaj çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

39,9 MİLYON PTROL REZERVİNE SAHİP

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, yapılan çalışmalar doğrultusunda petrol sahasındaki 368 metrekarelik bir alanın üç boyutlu detaylandırılmış planının çıkartıldığı ve buna göre 39,9 milyon petrol rezervine sahip yeni petrol yataklarının keşfedildiği belirtildi.

Kazakistan'da yaklaşık 40 milyon ton rezerve sahip yeni petrol yatakları keşfedildi.

PETROL REZERVİ YÜZDE 8 ARTTI

Ülkenin en büyük petrol ve doğal gaz sahalarından biri olan Özen’de keşifle birlikte toplam petrol rezervinin yüzde 8 artırıldığı belirtildi. Yapılan keşif sonrası yapılan açıklamada ise "Şu anda yeni keşfi hesaba katma ve üretime sokma faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla petrol sahasını geliştirme projesi yapılıyor." ifadesi kullanıldı.