Türkiye Gazetesi

Başarılarıyla dünya gündeminden düşmeyen Türk İHA’ları adından söz ettirmeye devam ediyor. Güney Afrikalı iş adamları ürün ve hizmetlerini kaliteli olarak gördükleri Türk iş adamlarıyla ortaklıklar geliştirmek istiyor. Özellikle bölgede İHA’lara talep arttığını ve bu talebin TÜRK İHA’ları ile kapatılmak istendiği belirtildi.

İLİŞKİLER GELİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ilişkiler her geçen yıl artarken Türk ve Güney Afrikalı iş adamları arasında yeni ortaklıklar geliştiriliyor. Güney Afrika iş dünyasının kendi alanlarında başarılı ve tecrübeli isimleri, geçen hafta başkent Pretorya'daki Türk Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen etkinlikte Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Türk IHA'ları gündem olmaya devam ediyor.

“TÜRK İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DÜNYANIN EN İYİSİ”

Güney Afrikalı iş adamı Ahmad Amla, yaptığı açıklamalarda ülkesinde ve kıta genelinde savunma sektöründe uzun ve orta menzilli hava araçlarına büyük bir talep olduğuna dikkat çekti. Oluşan arzın karşılanamadığını belirten Ahmad Amla, "Firma olarak Türkiye ile insansız hava aracı ticareti yapmak için girişimde bulunduk. Bizce Türk insansız hava araçları dünyanın en iyisi." dedi.

“TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUM”

Güney Afrikalı yatırımcıları Türkiye’ye yönlendirdiğini belirten Amla, "Türkiye'ye güveniyorum. Harika bir potansiyel barındırdığını görebiliyorum. Türk insanının çalışkanlığı buradaki en önemli etken." dedi.

TÜRK ÜRÜNLERİ KALİTELERİ İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Bir diğer iş adamı Hooeen Kareem de Türkiye'yi kültürel olarak kendilerine çok yakın bulduklarını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkiilerin daha da ilerlemesi gerektiğini söyledi. Kareem, Güney Afrika’nın en büyük ticaret ortağının Çin olduğunu anca Türkiye’yi gelecekteki ortakları olarak gördüklerini belirterek, "Bunun en büyük nedeni ise Türk ürünlerinin kalitesi." ifadesini kullandı.