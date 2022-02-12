Türkiye Gazetesi

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna-Rusya krizinde. İki ülke arasında artan gerilim, 'savaş mı olacak' sorusunu akla getirirken konuya ilişkin ABD Savunma Bakanı Antony Blinken açıklamalarda bulundu. Blinken, Rusya'ya krizi diyalogla çözmeye çalıştığı takdirde bu durumda bunu yapmaya hazır olduklarını söyledi. Blinken, açıklamasının ardından Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmeyi planladığını bildirdi.

'GERİLİMİ DÜŞÜRME BAĞLAMINDA OLMALI'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fiji'de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Blinken, "Rusya kendi yol açtığı bu krizi diplomasi ve diyalog yoluyla çözmekle gerçekten ilgileniyorsa bunu yapmaya hazırız. Ancak bu, gerilimi düşürme bağlamında gerçekleştirilmelidir. Şimdiye kadar sadece Moskova'dan bir tırmanış gördük" dedi.

ABD Savunma Bakanı Antony Blinken Rusya-Ukrayna krizine ilişkin "Ukrayna'nın kendini savunma yeteneğini güçlendireceğiz. NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerimizi güçlendireceğiz" dedi.

RUSYA'YA YAPTIRIM MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i işaret eden Blinken, "Saldırganlık yolunu tercih etmeyeceğini, diplomasi ve diyalog yolunu seçeceğini ummaya devam ediyorum" dedi. Blinken, "Başkan Putin askeri olarak harekete geçmeye karar verirse dünyanın dört bir yanındaki müttefikler ve ortaklarla koordineli olarak hızla, ciddi ekonomik yaptırımlar uygulayacağız" şeklinde konuştu.

'OLMASI GEREKEN HER ŞEYE HAZIRIZ'

"Ukrayna'nın kendini savunma yeteneğini güçlendireceğiz. NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerimizi güçlendireceğiz" ifadelerini kullanan Blinken, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmeyi planladığını aktardı. Blinken, Lavrov'a Rusya'nın ABD'nin krizi çözme tekliflerine vereceği yanıtı soracağını söyleyerek, "Olması gereken her şeye hazırız" mesajını verdi.

Biden ile Macron, Rusya-Ukrayna krizini görüştü ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini bir kez daha teyit ederken, Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda Rusya'ya uygulanacak hızlı ve ciddi ekonomik yaptırımların hazırlıklarını ele aldı.

Bakan Akar Rusya-Ukrayna gerilimini değerlendirdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Karadeniz'de diyalog konusunda Türkiye olarak bize düşen görevleri bugüne kadar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bir tarafta Rusya, diğer tarafta Ukrayna olan diyaloğumuz ayrıca bunun yanı sıra NATO'ya karşı bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeyi sürdürüyoruz” dedi.

Kabine bugün toplanıyor: Rusya-Ukrayna gerilimi masada Toplantıda, Erdoğan’ın Perşembe günü Ukrayna’ya gerçekleştireceği ziyaret ile Türkiye’ye gelmesi planlanan Putin’le yapılacak görüşme değerlendirilecek.