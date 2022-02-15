Rusya Komünist Partisi, Ukrayna’nın doğusunda Rus ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsız cumhuriyetler olarak tanınması için Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma’ya tasarı sundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi'nin de desteklediği öneriyi 351 milletvekili onaylarken, 16 milletvekili aleyhte oy verdi, 1 vekil ise çekimser oy kullandı.
Duma'da milletvekilleri tarafından onaylanan tasarı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulacak. Putin'in onaylaması durumunda Rusya, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni resmen tanımış olacak.
Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından, 2014’de Donetsk ve Luhansk bölgeleri bağımsızlıklarını ilan etmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Tatbikat birlikleri geri döndü Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açılamada, Ukrayna sınırındaki bazı birliklerin tatbikatlarını tamamladıktan sonra üslerine döndüğünü açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise bir bildiri yayınlayarak 16 Şubat (yarın) halkı milli marş söylemeye ve bayrak sallamaya davet etti.
Rusya-Ukrayna krizi piyasaları vurdu! Altın fiyatları 8 ayın zirvesini gördü Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaş beklentisi altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor. Rusya-Ukrayna krizi sonrası ons altındaki yükseliş, genel fiyatları etkilemeye devam ediyor. Altın son 8 ayın zirvesine çıkarken, gram altın fiyatları 822 TL`yi görerek 2022`nin en yüksek seviyesini gördü. Altındaki bu yükseliş, "Altın düşecek mi yükselecek mi, Altın Kuru bugün ne kadar, kaç TL" sorularının sorulmasına sebep oldu. İşte 15 Şubat güncel altın fiyatları.
Rusya Parlamentosu'ndan Ukrayna önerisi
Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma, Ukrayna’daki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ayrı bağımsız cumhuriyetler olarak tanınmasını içeren tasarıyı onayladı.
Rusya Komünist Partisi, Ukrayna’nın doğusunda Rus ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsız cumhuriyetler olarak tanınması için Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma’ya tasarı sundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kurucusu olduğu Birleşik Rusya Partisi'nin de desteklediği öneriyi 351 milletvekili onaylarken, 16 milletvekili aleyhte oy verdi, 1 vekil ise çekimser oy kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya,Ukrayna,