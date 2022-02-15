Türkiye Gazetesi

Koronavirüs pandemisinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hiç vakanın görülmediği birkaç yerden biri olan Cook Adaları’nda ilk vakanın görüldüğü açıklandı. Geçtiğimiz gün ülkede yapılan testlerde bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

2 YILDAN SONRA İLK VAKA

Başbakan Mark Brown tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 görülmeyen küçük bir Güney Pasifik ülkesi olan Cook Adaları’nın, enfekte bir gezgin ziyaret ettikten sonra ilk koronavirüs vakasının kaydedildiğini söyledi. Hükümet tarafından yayınlanan bir videoda ise Yeni Zelandalı gezginin toplulukta sekiz gün geçirdiğini ve geçen hafta eve döndükten sonra testinin pozitif çıktığını duyuruldu.

OMİCRON VARYANTI

Başbakan Brown tarafından yapılan açıklamada, "Kişinin buradayken virüsü toplumumuza bulaştırması muhtemeldir" dedi. Öte yandan kişinin Omicron varyantı olduğunu söyledi.

Başbakan, testi pozitif çıkan kişinin Perşembe günü Cook Adaları'nın en büyüğü olan Rarotonga'ya geldiğini de belirtti.

GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

Başbakan Brown, Testi pozitif çıkan kişinin asemptomatik olduğunu ve gözlem altında olduğunu söyledi. Brown, Pazar günü pozitif çıkan kişinin "diğer iki kişiyle birlikte seyahat ettiğini ve Covid-19 testi pozitif çıkana kadar hepsinin tecritte kalacağını" vurguladı.

GEÇEN AY SINIRLARI AÇMIŞTI

Pandeminin başlamasıyla katı sınırlar getiren Pasifik Ada ülkesi, geçen ay hava yolculuğuna yeniden başlamıştı. Cook Adaları hükümeti 13 Ocak’ta "Sınırların yeniden açılmasını ve Yeni Zelanda'dan iki yönlü karantinasız seyahate izin verdiğini" açıklamıştı.

12 YAŞ ÜSTÜ YÜZDE 99,6 AŞILANDI

Resmi veriler ise, adada yaşayan 12 yaş ve üzerindeki yaklaşık 17 bin kişinin yüzde 99.6'sının çift aşılı olduğunu ve uygun olanların yüzde 70'inin destekleyici aşılarını olduğunu gösteriyor.

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