Türkiye Gazetesi

Irak’ın Salahaddin vilayetinde ABD ve diğer yabancı sözleşmeli personellerin bulunduğu Beled Askeri Üssü çevresine füzeli saldırı düzenlendi. Saldırı anında 4 füzenin üs çevresine isabet ettiği öğrenilirken, can kaybının olmadığı bildirildi.

"CAN YA DA MADDİ BİR ZAYİAT OLMADI"

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele eden Irak uçaklarının bulunduğu Beled Askeri Üssü’nün çevresine isabet eden 4 füzeyle saldırı düzenlendi." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda insani ya da maddi zayiat yaşanmadığı bildirildi.

Söz konusu saldırının kimin tarafından üstlendiği bilgisine yer verilmedi.

Beled Askeri Üssü, daha öncede benzer saldırılara maruz kalmıştı.

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