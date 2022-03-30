Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün İstanbul’da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinden bazı olumlu sonuçlar çıktığını belirterek “Ukrayna’nın en azından tekliflerini somut olarak formüle etmesi ve kağıda dökmeye başlaması olumlu. Şimdiye kadar bunu başaramadık. Bu olumlu bir unsur.” dedi. Peskov, müzakerelerde Kırım’ın pazarlık konusu olup olmayacağı sorusuna ise, "Anayasamıza göre Rusya Federasyonu topraklarının kaderini kimseyle tartışamayız" diye konuştu

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus ve Ukraynalı heyetlerin dün İstanbul’da gerçekleştirdikleri müzakerelere ve gündemdeki diğer konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Müzakerelerde Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy’in bugün görüşmelere ilişkin detaylı bilgi vereceğini anlatan Peskov, “Ukrayna’nın en azından tekliflerini somut olarak formüle etmesi ve kağıda dökmeye başlaması olumlu. Şimdiye kadar bunu başaramadık. Bu olumlu bir unsur.” diye konuştu.

Peskov, müzakerelerin sonucuyla ilgili fazla umut verici bir yorum yapamayacağını aktararak “Şu ana kadar, çok umut verici, bir dönüm noktasının olduğunu söyleyemeyiz, daha yapılacak çok fazla iş var.” diye konuştu.

ÇİN İLE STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Rusya’nın Batılı ülkelere doğal gaz ihracatında rubleyle ödemeye geçme sürecini değerlendiren Peskov, “Ödemeler ve gaz sevkiyatları zaman alan bir süreçtir. Putin’in rubleyle ödeme sisteminin belirlenmesi için belirlediği süre 31 Mart’ta sona eriyor. Bu, yarın sevkiyatlar yapılacak ve hemen yarın akşam rubleyle ödeme yapılacak anlamına gelmiyor.” şeklinde konuştu.

Peskov, Rusya’nın ihracatta farklı ürünlerde de rubleyle ödeme sistemine geçebileceğine işaret ederek “Ulusal para birimlerinin kullanımını genişletmek, hükümetimizin de üzerinde çalıştığı bir alan. Bu bizim ve ortaklarımızın çıkarınadır.” ifadelerini kullandı.

ABD dolarının rezerv para birimi olarak prestij kaybettiğini vurgulayan Peskov, “Mevcut süreçlerin tek ve kaçınılmaz alternatifi, ulusal para birimleri kullanımının artırılması olacaktır." dedi.

Peskov, Rusya ile Çin arasındaki ilişkileri ise stratejik bir ortaklık olarak tanımlayarak şunları kaydetti:

“Bu, Rusya ile Çin arasında son dönemde yaşanan bir yakınlaşma değil. Bu, gerçekten çok yüksek bir düzeyde olan ilişkilerin sistematik olarak daha da geliştirilmesidir. Bu ilişkilerin daha da gelişmesini kuvvetle destekliyoruz ve bekliyoruz. Çin’in güvenilir bir ortak olduğunu gördük ve bu anlamda bir şeyin değişmeyeceğini umuyoruz.”

"RUSYA TOPRAKLARININ KARDERİNİ KİMSEYLE TARTIŞAMAYIZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev tarafıyla yürütülen müzakerelerle ilgili, “Ukrayna tarafı somut tekliflerini kağıda dökmeye başladı” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da süren müzakerelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Müzakerelerde henüz umut verici bir sonuca ulaşılamadığını belirten Peskov, "Öncelikle meslektaşım Vladimir Medinskiy (Rus müzakere heyeti başkanı) bugün daha detaylı bilgiler verecek. İkinci olumlu gelişme ise Ukrayna tarafı somut tekliflerini kağıda dökmeye başladı. Genel olarak bakınca çok umut veren şeyler söyleyemeyiz. Bazı adımlar uzun süre alacak" dedi.

Müzakerelerde Kırım’ın pazarlık konusu olup olmadığını yanıtlayan Peskov, "Anayasamıza göre Rusya Federasyonu topraklarının kaderini kimseyle tartışamayız" diye konuştu.

Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viladimir Zelenskiy, 31 Rus taktik taburunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak Rus ordusunun son on yılların en büyük kaybını yaşadığını söyledi.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.