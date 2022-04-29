Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları devam ederken, Mariupol kentindeki Rus saldırılarından dolayı Azovstal fabrikasına sığınan sivillerin günlerdir beklenen tahliyeleri bugün gerçekleşecek.

Rusya’nın yoğun saldırısına maruz kalan Mariupol kentinde pek çok asker ve sivil Azovstal fabrikasına sığınmıştı. Yoğun füze ve top atışları yapan Rus ordusu, geçici ateşkes ilan etti. Rus güçleri, fabrikadan sivillerin tahliyesi için ateşkesin uygulanacağı belirtti. Bugün Ukrayna tarafından da sevindiren bir haber geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisinin yaptığı açıklamaya göre, Mariupol'daki kuşatma altındaki Azovstal çelik tesisinden sivilleri tahliye etme operasyonun bugün yapılmasını planladıklarını belirtti. Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. Fabrikada 1.000’i aşkın sivilin olduğu tahmin ediliyor. Mariupol'daki siivillerin tahliye edilmesi uzun bir süredir tartışma konusuydu. Mariupol'un büyük bir çoğunluğunu ele geçiren Rus ordusu, sadece Azovstal fabrikasının kontrol dışı kaldığını açıklamıştı. Rus askerlerinin fabrikaya saldırdığı ve yüzlerce sivilin bodrum katında sıkıştığı basına yansımıştı.

TAHLİYE AÇIKLAMASI BM’NİN İNSANİ KORİDOR TALEBİNİN ARDINDAN GELDİ

Sivillerin tahliye açıklaması, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Mariupol'da insani koridorların açılmasını istemesinin ardından geldi. Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BM ve Kızıl Haç'ın çelik fabrikasından sivillerin tahliyesine müdahil olması konusunda "prensipte" anlaştığını ifade etmişti. Ayrıca Mariupol'den tahliyeyi gerçekleştirmek için Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile de yoğun görüşmeler yaptığını söyledi.

Guterres, Zelenskiy ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Kiev'de yaptığı konuşmada, Mariupol kriz içinde bir krizdir" demişti.

Rusya Ukrayna ordusunun savaş zayiatını açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 141 uçak, 110 helikopter ve 2 bin 576 tank ve zırhlı aracı vurduklarını bildirdi.

Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak İHA iddiası! Savaştan önce geliştirmişler ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmeye başlandığını söyledi.