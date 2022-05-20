Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın ihracatının savaş öncesi seviyelere dönmemesi hâlinde bazı ülkelerin kıtlıkla karşı karşıya kalabileceğini dile getiren BM Genel Sekreteri Guterres “Savaşın etkileri, iklim değişikliği ve pandemiyle birleştiğinde on milyonlarca insan yetersiz beslenme, toplu açlık ve kıtlığa sürüklenebilir. Sayın Putin Ukrayna limanlarını açın. Birlikte hareket edersek, dünyamızda yeterince yiyecek var. Ancak bugün bu meseleyi çözmezsek, önümüzdeki aylarda küresel gıda kıtlığı hayaletiyle karşı karşıya kalacağız” dedi. Guterres, gıda ihracatının normale dönmesi için Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra ABD ve AB ile yoğun temas içinde olduklarını söyledi.

12 MİLYAR DOLAR DESTEK

Dünya Bankası da Guterres’in açıklamaları ile eşzamanlı olarak gıda güvensizliğine yönelik projeler için 12 milyar dolar değerinde ekstra fon açıkladı. Banka, bu tür projeler için mevcut toplam miktarı önümüzdeki 15 ay içinde 37 milyar doların üzerine çıkaracak.

BM'den Putin'e uyarı: Limanları açın kıtlık ve bölgesel göç yolda Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi, dünyada enerji ve gıda krizine neden olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler, Ukrayna limanlarında depolanan tahılların ihraç edilmemesi halinde dünyada 'kıtlık' ve 'kitlesel göç' yaşanabileceğini konusunda uyardı.