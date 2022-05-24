Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin, Rusya Federasyon Konseyi üyelerinin neredeyse tamamına yaptırım uygulandığını hatırlatarak, "karşılıklılık" ilkesi doğrultusunda İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın 154 üyesinin yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu.

"KARŞILIKLILIK İLKESİ"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle İngiltere, geçtiğimiz mart ayında Rusya Federasyon Konseyi üyelerinin neredeyse tamamına yaptırım kararı almıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "karşılıklılık" ilkesi doğrultusunda İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın 154 üyesinin yaptırım listesine dahil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Bu yılın mart ayında İngiliz hükümetinin Rusya Federasyon Konseyi üyelerinin tamamını yaptırım listesine dahil etme kararına, "karşılıklılık" temelinde İngiliz parlamentosunun Lordlar Kamarasının 154 üyesine kişisel yaptırımlar getiriyor. Artık ülkemize girişlerine izin verilmeyecek olan bu kişiler Londra'da Rusya'ya siyasi izolasyon ve ekonomisinin yıkılması için koşullar oluşturmaya çalıştı" denildi.

Açıklamada, Lordlar Kamarası Başkanı John Francis Mcfall'un da bulunduğu tam liste yayınlanırken, yaptırım listesinin daha da genişletilmesi yönünde çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

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