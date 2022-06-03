Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgali 100 gündür sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin’le ilgili dikkat çeken belgeler sızdırıldı. ABD'li Newsweek, hem raporlara hem de raporlara erişimi olan kişilere ulaşarak bunları yayınladı.

“RUSYA İÇİN İŞLER İYİCE KÖTÜLEŞTİ”

Newsweek tarafından paylaşılan istihbarat raporlarına göre yetkili isim, Rus birliklerinin Donbass bölgesinde yavaş ilerlemesine rağmen diğer her şeyin durduğunu belirtti. Kaynak "Rus takviye birlikleri geldiğinde bile, parça parça, bir araya getirilmiş 600-700 askerlik birlikler halinde, üst karargahlarıyla gerçek bir ilişkisi olmayan ve çok az savaş ruhuyla garip kuvvetler yığını halinde geliyorlar. Rusya için işler iyi görünmüyor" dedi.

“ORDUSUNUN DÖRTTE BİRİNİ KAYBETTİ”

Pentagon'da görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Nükleer silah konusunda konuşmakta tereddüt ediyorum ama Putin kesinlikle elinde çok az seçenek olduğunu görerek durumu tırmandırmanın yollarını arayabilir. Zaten ordusunun neredeyse dörtte birini kaybetti" dedi.

KANSER VE SUİKAST İDDİALARI

İstihbarat raporlarını okuyan 3 isim Newsweek'e verdiği demeçte, Putin'in Nisan ayında ileri evre kanser tedavisi gördüğünü de iddia etti. Aynı kaynaklar, yaptıkları değerlendirmelerin Mart ayında Putin'e suikast girişimi olduğunu da doğruladığını öne sürdü.

RUSYA İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Batı ülkelerinin uzun zamandır ortaya attığı bu iddialar geçtiğimiz haftalarda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı. Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Lavrov "Başkan Putin her dün düzenlik olarak etkinliklere katılıyor. Onun TV'de görebiliyorsunuz, haberlerini okuyabiliyorsunuz ve konuşmalarını dinleyebiliyorsunuz. Aklı başında olan hiçbir insan bu kişinin sağlığından şüphe duymaz diye düşünüyorum" demişti.

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