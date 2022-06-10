Türkiye Gazetesi

İspanya'nın Barcelona şehrinde soyguncular, Amerikalı dolar milyarderi turistin kolundaki lüks saati çaldı. İspanyol polisi, salı günü gerçekleşen soygunda hafif şekilde yaralanan turistin başvurusu üzerine soruşturma başlattı. Polis, soygunla ilgili olarak belirlediği 4 kişiyi arıyor.

Mossos d'Esquadra emniyet sözcüsü, "Bir turistin şikayeti üzerine özel tasarım bir saatin çalınmasını araştırdığımızı doğrulayabilirim. Suçu bildiren kişi, etrafının bir soyguncu çetesi tarafından sarıldığını ve kolundaki saatin zorla alındığını söyledi. Turistik Gotik Quarter bölgesindeki soygunla ilgili olarak henüz tutuklama yapılmadı" dedi.

2 BİN SAATİN ÜZERİNDE EMEK GEREKTİRİYOR

İsviçre yapımı olduğu açıklanan saatin Hublot markanın Black Caviar Bang modeli olduğu bildirildi. Sınırlı olarak imal edilen bu saatlerde yüzlerce minik siyah elmas kullanılıyor. Her birinin yapımı 2.000 saatin üzerinde emek gerektiren saatler ABD’de 1 milyon dolar fiyattan satılıyor.

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