Türkiye Gazetesi

Suriye’deki önemli aktörlerden biri olan Rusya’dan, Türkiye aleyhine bir açıklama geldi. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’ye yönelik bir askeri operasyon sinyali vermesi tüm dünyanın dikkatini çekti. Dünya basınında oldukça geniş yer bulan Suriye’ye yönelik olası operasyon mesajı, Bağımsız Suriye Ordusu tarafından destek buldu. Bağımsız Suriye Ordusu, “Türk ordusunun yanında savaşacak binlerce askerimiz var” diyerek bölgede tatbikatlara başladı. Gözler Ankara’ya çevrilirken Rusya’dan bir son dakika açıklaması geldi.

RUS BÜYÜKELÇİDEN ASKERİ OPERASYON AÇIKLAMASI

Rus haber ajansı RIA, Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev'in sözlerini kamuoyu ile paylaştı. Lavrentyev, Türkiye'nin Suriye'ye olası bir askeri operasyon düzenlemesinin "akıllıca olmayacağını" söyledi. Rus diplomat, "Böyle bir askeri operasyon gerilimi artırarak durumu istikrarsızlaştırabilir" dedi. Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da Türkiye, İran, Suriye hükümetlerinden temsilcilerle ve Suriyeli muhaliflerle bir araya gelen Lavrentyev, Cenevre'nin Suriye'deki çözüm için uygun olmadığını dile getirdi.

Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Alexander Lavrentyev

SURİYE’YE OPERASYON SİNYALİ VERİLDİ

Geçmişte sınır güvenliğini korumak ve terör örgütleriyle mücadele etmek için Suriye'ye operasyon düzenleyen Türkiye, Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin saldırılarının artmasından sonra operasyon sinyali vermişti. 2019'da Washington ve Rusya arasında yapılan anlaşmayı terör örgütlerinin ihlal ettiğini açıklayan Ankara sınır güvenliğini sağlamak için askeri operasyon yapılacağının sinyalini vermişti. Yapılan açıklamalarda son dönemde terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin saldırılarının arttığına dikkat çekilmişti. Fakat bu yaklaşıma Moskova ve Washington tepki göstermişti. Her iki ülke de böyle bir operasyondan endişe ettiklerini duyurmuştu.

Türkiye Suriye'de yeni operasyonla ne hedefliyor? Gözler Ankara’dan gelecek talimatta: Operasyon için geri sayım başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi. Gözler Ankara’ya çevrildi. Suriye’ye operasyon nereye yapılacak? Terörist neredeyse hedef orasıdır diyen Bakan Akar, Erdoğan’ın işaret ettiği iki bölge Tel Rıfat ve Münbiç’te saldırılan yoğunlaştığı ve saldırılara misliyle cevap verildiğinin altını çizdi. Operasyon için geri sayım başladı. Peki Suriye’de yeni operasyonla ne hedefleniyor? Prof. Dr. Serhat Erkmen bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.