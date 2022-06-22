Türkiye Gazetesi

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra helikopterle müdahalenin başladığını belirtti. Dün yangına iki helikopter ve bir yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiğini anlatan Oğuz, havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin çalışmaya ara verdiğini kaydetti.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bu sabah itibarıyla 1000 hektardan fazla alanın yandığını ifade etti.

Oğuz, bu sabah ikisi BM Barış Gücü ve biri Türkiye'den, üç helikopterin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

1000 HEKTARDAN FAZLA ALAN YANDI

Orman Dairesi, Sivil Savunma, itfaiye ve İskele Belediyesi ekiplerinin gece boyunca da aralıksız yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Oğuz, gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgarla yangının genişleyerek devam ettiğini vurguladı. Oğuz, bu sabah itibarıyla 1000 hektardan fazla alanın yandığını ifade etti.

KKTC’de 3 noktada çıkan orman yangını, evlerin bahçesine kadar geldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) üç farklı bölgede orman yangın çıktı. Yangın rüzgar sebebiyle kısa sürede yayılırken belli bölgelerdeki evlerin bahçelerine kadar geldi. Öte yandan Türkiye’den gelen 2 helikopter ve 1 uçağın da desteğe gittiği öğrenildi.

Marmaris'te orman yangını kontrol altına alındı! Bakan Kirişçi'den son durum açıklaması Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yangın bölgesini ilk olarak helikopter ile denetlerken daha sonra ise Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak’tan brifing aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenilirken sabah saatlerinde itibaren havadan söndürme çalışmaları ise başladı. Yangın nedeniyle bölgedeki yerleşim yerleri tahliye edilirken, Bakan Kirişci yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Günün ilk ışıklarıyla Marmaris'teki acı tablo durumu gözler önüne serdi Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale hala sürüyor. Çıkan yangının şiddeti dün geceye oranla azalma gösterdi ve yangının bir kısmı az da olsa durabildi.