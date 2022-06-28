Türkiye Gazetesi

İsrailli milletvekilleri erken seçimlere gidilmesi amacıyla meclisin feshedilmesini içeren tasarıyı birinci oturumda onayladı. İsrail Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kuruldaki oylamada 53 milletvekili, tasarı lehinde oy kullanırken, ret veya çekimser oy çıkmadı. Meclisin feshedilmesine yönelik tasarının ikinci ve üçüncü oturumları yarın yapılacak.

İsrail’de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı. Kararın bu hafta meclis oturumlarında onaylanmasının ardından İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek. Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.

Bununla birlikte, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz yaptığı bir açıklamada, Netanyahu başkanlığında alternatif bir hükümetin kurulmasını engelleyeceğini söylemişti. Gantz, "Kapsamlı, istikrarlı ve kalıcı bir birlik hükümeti kurma amacıyla sandık başına gideceğiz. Siyasi karışıklığı çözmenin tek yolu bu." dedi. Gantz, mevcut hükümetin iyi olduğunu savundu.

Bakan Çavuşoğlu ve Lapid'den ortak basın toplantısı: Türkiye İsrail ilişkileri gelişecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli Mevkidaşı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile diplomatik temsil düzeyinin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Bennet 'Siyasi istikrarsızlık dönemindeyiz' diyerek duyurdu İsrail Başbakanı Bennett'ten flaş bir açıklama geldi. Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasına göre, Naftali Bennett, İsrail'in 'siyasi istikrarsızlık döneminde' olduğunu ama 'güvenlik istikrarının korunması gerektiğini' açıkladı.